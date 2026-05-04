BERNSTEIN RESEARCH stuft BASF SE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Nach den überraschend guten Resultaten des ersten Quartals rechnet James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie zumindest kurzfristig mit einer soliden Kursentwicklung. Der Chemiekonzern gehe mit den hohen Erwartungen gut um./mis/rob/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:33 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 04:19 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,79 % und einem Kurs von 52,50EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: James Hooper

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

