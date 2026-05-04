BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 20500 auf 18600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Justin Smith begründete die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer insgesamt verringerten Marktbewertung der Vergleichgruppe. Insgesamt blickt er weiter positiv auf den Pharmakonzern. Es gebe zahlreiche Kurstreiber und die Aktie sei vernünftig bewertet./mis/rob/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:49 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 158,5EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.