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    BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 20500 auf 18600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Justin Smith begründete die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer insgesamt verringerten Marktbewertung der Vergleichgruppe. Insgesamt blickt er weiter positiv auf den Pharmakonzern. Es gebe zahlreiche Kurstreiber und die Aktie sei vernünftig bewertet./mis/rob/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:49 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 04:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 158,5EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Justin Smith
    Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 186
    Kursziel alt: 205
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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