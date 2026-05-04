BERNSTEIN RESEARCH stuft LINDE plc auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 561 US-Dollar belassen. Der Industriegasekonzern habe die Erwartungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie das 29. Mal in Folge übertroffen, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der veröffentlichte kurzfristige Geschäftsausblick sei solide./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 432,8EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 561
Kursziel alt: 561
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 561
Kursziel alt: 561
Währung: USD
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