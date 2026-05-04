BERNSTEIN RESEARCH stuft LINDE plc auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 561 US-Dollar belassen. Der Industriegasekonzern habe die Erwartungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie das 29. Mal in Folge übertroffen, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der veröffentlichte kurzfristige Geschäftsausblick sei solide./mis/rob/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:25 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:25 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 432,8EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.