🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Giffey

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Viel getan für besseren Schutz des Stromnetzes

    Für Sie zusammengefasst
    • Videoüberwachung 500 Prozent, Wachschutz 260
    • Zäune, Beleuchtung und Alarmsysteme im Plan
    • Gespräche mit Mobilfunkbetreibern zur Resilienz
    Giffey - Viel getan für besseren Schutz des Stromnetzes
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Vier Monate nach dem großen Stromausfall im Berliner Südwesten sieht Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey deutliche Fortschritte beim Schutz des Stromnetzes. "Wir haben nach den Ereignissen Anfang des Jahres intensiv daran gearbeitet, den Schutz unserer neuralgischen Punkte, der kritischen Infrastruktur, besonders eben das Stromnetz, zu verbessern", sagte die SPD-Politikerin im RBB-Inforadio.

    "Wir haben seit Januar die Videoüberwachung an den neuralgischen Punkten um sage und schreibe 500 Prozent erhöht und den Wachschutz um 260 Prozent", erläuterte sie. Dazu kämen viele andere Maßnahmen, etwa die Verstärkung von Zäunen, mehr Beleuchtung oder Alarmsysteme. "All das ist geschehen und wir haben dazu ein Gesamtkonzept, das wir jetzt im Mai auch in den Senat bringen werden, zum Schutz der neuralgischen Punkte in Berlin."

    Senat hat auch Mobilfunk im Blick

    Mit Mobilfunkbetreibern sei der Senat im Gespräch über mehr Resilienz des Handynetzes in solchen Situationen, fügte Giffey hinzu. "Es geht um die Notrufabsetzbarkeit, es geht darum, dass die Masten funktionieren, es geht darum, dass eben bestimmte Erreichbarkeiten auch in den ersten Stunden nach so einem Vorfall immer noch vorhanden sind." Voraussichtlich im Juni sei dazu ein Gesamtkonzept geplant.

    Am 3. Januar hatten mutmaßliche Linksextremisten einen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke nahe dem Kraftwerk Lichterfelde verübt. Folge war der bislang längste Stromausfall der Berliner Nachkriegsgeschichte. Im Südwesten der Stadt waren 100.000 Menschen in 45.000 Haushalten und mehr als 2.000 Gewerbebetriebe teils tagelang ohne Strom und damit oft auch ohne Heizung. Am 7. Januar war die Stromversorgung wieder für alle hergestellt./kr/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Giffey Viel getan für besseren Schutz des Stromnetzes Vier Monate nach dem großen Stromausfall im Berliner Südwesten sieht Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey deutliche Fortschritte beim Schutz des Stromnetzes. "Wir haben nach den Ereignissen Anfang des Jahres intensiv daran gearbeitet, den Schutz …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     