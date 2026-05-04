Viel getan für besseren Schutz des Stromnetzes

BERLIN (dpa-AFX) - Vier Monate nach dem großen Stromausfall im Berliner Südwesten sieht Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey deutliche Fortschritte beim Schutz des Stromnetzes. "Wir haben nach den Ereignissen Anfang des Jahres intensiv daran gearbeitet, den Schutz unserer neuralgischen Punkte, der kritischen Infrastruktur, besonders eben das Stromnetz, zu verbessern", sagte die SPD-Politikerin im RBB-Inforadio.

"Wir haben seit Januar die Videoüberwachung an den neuralgischen Punkten um sage und schreibe 500 Prozent erhöht und den Wachschutz um 260 Prozent", erläuterte sie. Dazu kämen viele andere Maßnahmen, etwa die Verstärkung von Zäunen, mehr Beleuchtung oder Alarmsysteme. "All das ist geschehen und wir haben dazu ein Gesamtkonzept, das wir jetzt im Mai auch in den Senat bringen werden, zum Schutz der neuralgischen Punkte in Berlin."