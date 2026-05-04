GOLDMAN SACHS stuft BBVA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA von 24,90 auf 26,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht der Spanier an. Ihre Ergebnisprognosen bis 2028 stiegen um bis zu zwei Prozent./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 14:24 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 18,80EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sofie Peterzens

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26,40

Kursziel alt: 24,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

