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    AKTIEN IM FOKUS

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    Autowerte im Minus nach Trumps Zolldrohung - Aber kaum aktiv

    Für Sie zusammengefasst
    • Autowerte BMW, VW, Mercedes schwächten am Tradegate
    • Trump kündigte kräftige Zollerhöhung auf EU-Autos an
    • EU-Kommission prüft Gegenmaßnahmen bei Zolleskalation
    AKTIEN IM FOKUS - Autowerte im Minus nach Trumps Zolldrohung - Aber kaum aktiv
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Autowerte wie BMW , VW und Mercedes haben am Montagmorgen im freundlichen Marktumfeld geschwächelt. Auf der Handelsplattform Tradegate lagen sie gegen den Dax -Trend im Minus. Besonders aktiv war der Handel aber nicht.

    In seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hat US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmaßnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen.

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    Analyst Stephen Reitman von Bernstein Research geht davon aus, dass Trump wohl verärgert sei, dass die im September vereinbarte Aufhebung der Zölle auf US-Industriegüter noch nicht den langwierigen EU-Gesetzgebungsprozess durchlaufen hat. Eine Beschleunigung könnte ihm zufolge daher die Zolleskalation entschärfen./ag/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 77,04 auf Tradegate (04. Mai 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,52 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +6,23 %/+54,63 % bedeutet.




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