Masterflex: Liefern die Q1-Zahlen den Ausbruchsimpuls?

Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick nun auf die anstehenden Zahlen zum ersten Quartal, wobei die Voraussetzungen anspruchsvoll sind. Zum einen zeigt sich die deutsche Wirtschaft weiterhin schwach, zum anderen trifft Masterflex auf eine anspruchsvolle Vergleichsbasis, da das Vorjahresquartal außergewöhnlich stark ausgefallen war. Entsprechend sind die Erwartungen eher zurückhaltend. Allerdings hat das Unternehmen wiederholt bewiesen, auch unter widrigen Bedingungen gut zu performen. Zudem deutet ein zuletzt gestiegener Auftragsbestand auf eine weiterhin intakte Nachfrage hin. Insgesamt erscheint daher eine Entwicklung mit moderatem Umsatzwachstum und stabilen bis leicht verbesserten Margen als wahrscheinlich.

Die Masterflex SE hat sich in den vergangenen Jahren als sehr widerstandsfähig gegenüber widrigen Rahmenbedingungen gezeigt. Mit dem Fokus auf spezialisierte Schlauch- und Verbindungssysteme für anspruchsvolle Anwendungen, etwa in der Luftfahrt, Medizintechnik oder im Maschinenbau, konnte das Unternehmen trotz konjunktureller Belastungen wachsen und gleichzeitig die Profitabilität deutlich steigern.

Die eigentlichen Impulse werden ohnehin erst im weiteren Jahresverlauf erwartet. Wichtige Projekte, darunter der Ausbau der Kapazitäten in Marokko sowie ein größerer Engineering- und Rahmenvertrag, sollen erst im zweiten Halbjahr spürbar zum Geschäft beitragen. Das Management rechnet für 2026 mit einem Umsatz zwischen 103 und 108 Mio. Euro sowie einem EBIT in einer Spanne von 13 bis 16 Mio. Euro.

An der Börse hat die Aktie zuletzt wieder an Stärke gewonnen und bewegt sich aktuell im Bereich um 14 Euro am oberen Ende des seit Monaten bestehenden Seitwärtskorridors. Das Mehrjahreshoch aus dem Sommer 2025 ist damit in Reichweite. Sollten die Quartalszahlen die Jahresziele bestätigen, könnte dies als Impuls dienen, um den Widerstand zu überwinden. Zumal die Bewertung mit einem für 2026 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 14 weiterhin Spielraum erkennen lässt.

Fazit

Kurzfristig wird es spannend, was die Q1-Zahlen bringen. Entscheidend bleibt aber der Blick auf das Gesamtjahr, weil wichtige Wachstumstreiber erst in der zweiten Jahreshälfte spürbar werden. Mit dieser Perspektive und der günstigen Bewertung bleibt die Ausgangslage attraktiv.

(aktien-global.de, erstellt 04.05.26, 8:24 Uhr, veröffentlicht 04.05.26, 8:37 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 13,90EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.