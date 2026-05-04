AKTIE IM FOKUS
Thyssenkrupp schwach - Trennung von Stahlsparte auf Eis gelegt
- Trennung vom Stahlgeschäft auf Eis bringt Kurseinbruch
- Aktien von Thyssenkrupp fielen zeitweise fast 5 Prozent
- Verkaufsgespräche mit Jindal abgebrochen Neuaufstellung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die auf Eis gelegte Trennung vom Stahlgeschäft ist bei den Anlegern von Thyssenkrupp am Montag nicht gut angekommen. Die Papiere der Essener rutschten auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise um fast 5 Prozent unter ihr Xetra-Niveau vom Donnerstag. Zuletzt lag der Abschlag noch bei 4 Prozent.
Thyssenkrupp hatte die Verkaufsgespräche mit dem indischen Konkurrenten Jindal zunächst abgebrochen. Die Neuaufstellung des Segments solle aus eigener Kraft konsequent vorangetrieben werden, um den Stahlbereich erfolgreich und profitabel aufzustellen, hieß es. Mittelfristig bleibt es aber bei den Verkaufsplänen.
Der Kasus Knaxus sei wohl die Bewertung der Sparte angesichts einer verbesserten Ausgangslage in Europa und den Restrukturierungserfolgen gewesen, kommentierte ein Börsianer. Protektionismus seitens der EU soll der Branche in Europa helfen. Die Analysten von JPMorgan hatten nach Bekanntwerden der Pläne im Vorjahr von einer "Renaissance der Branche" gesprochen.
Die Aktien von Thyssenkrupp hatten kurz vor dem Nahost-Krieg mit 12,475 Euro ein Hoch seit 2018 erreicht. Anschließend verloren sie bis Ende März wieder über 40 Prozent an Wert, konnten sich zuletzt aber wieder merklich stabilisieren./ag/ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 9,95 auf Tradegate (04. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +9,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,10 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,19 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -1,96 %/-11,76 % bedeutet.
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Ich sehe dies auch so.
Leute… ihr denkt bei ThyssenKrupp immer noch an alten Stahl? Dann verpasst ihr komplett das neue Game. 💥
Stellt euch das mal vor:
Die nächste Generation Gaming – Controller aus Stahl. Kein Plastik mehr, kein Billo-Gefühl. Du hältst Gewicht in der Hand. Jede Runde ein Workout. 💪
👉 „Zocken & Pumpen – 2 in 1.“
👉 „No Pain, No Game.“
👉 „Steel in den Händen. Power im Körper.“
👉 „Next Level Gaming = Next Level Stahl.“
Während andere noch über Grafik diskutieren, wird hier das Erlebnis neu definiert. Und genau DA kommt ThyssenKrupp ins Spiel.
Wenn große Konsolenhersteller anfangen auf langlebige, hochwertige Materialien zu setzen (und der Trend geht genau dahin), dann reden wir nicht über ein paar Controller – wir reden über komplette Ökosysteme aus Stahl.
Gaming + Industrie + Qualität = Milliardenmarkt.
Und jetzt mal ehrlich:
Wenn die Jugend plötzlich wieder Motivation hat, Kraft aufbaut und gleichzeitig zockt… das verkauft sich nicht nur – das explodiert.
👉 „From Couch Potato to Steel Player.“
👉 „Wer zockt, wird stark.“
Das ist kein Meme mehr – das ist ein Narrativ-Shift.
Wer hier nur „Stahl von gestern“ sieht, hat die Zukunft noch nicht begriffen. 😉