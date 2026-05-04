Nichts wie raus aus Chip-Aktien und jetzt rein in diesen Dividenden-Champion!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Nestlé

Anlegerinnen und Anleger haben gegenwärtig nur eines im Kopf, und das sind Technologie- und allen voran Halbleitwerte. Der Nasdaq 100 konnte sich gegenüber seinem Korrekturtief in nur einem Monat um 22 Prozent steigern, der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor legte angetrieben von Highflyern wie AMD, Micron und SanDisk sogar um fast 50 Prozent zu.

Während technische Indikatoren inzwischen Alarm schlagen und stark überkaufte Niveaus anzeigen, warnen erste Expertinnen und Experten vor einem sogenannten Melt-up („Hochschmelzen“), also einem unkontrollierten Kursanstieg. Solche münden in aller Regel in anschließenden Crashs und Bärenmärken, die über viele Monate und Jahre anhalten können.

Jetzt auf zuletzt vernachlässigte Branchen setzen

In dieser aufgeheizten Lage sollten Anlegerinnen und Anleger einen kühlen Kopf bewahren und der Rallye nicht aus Angst, Gewinne zu verpassen („FOMO“), hinterherjagen, sondern sich auf die Situation danach vorbereiten. Da ganze Teile des Marktes gegenwärtig brach liegen und von der Erholungsrallye der vergangenen Wochen kaum erfasst wurden, ist eine Sektorrotation in den kommenden Wochen und Monaten die wahrscheinlichste Variante.

Vor allem Konsumgüteraktien hatten bei Investoren zuletzt einen schweren Stand, nachdem die Verbraucherstimmung auf neue Mehrjahrestiefs gefallen ist. Konsumentinnen und Konsumenten fahren in Erwartung eines Wiederaufflammens der Inflation ihre Ausgaben zurück.Dazu kommen insbesondere in den USA überdurchschnittlich stark verschuldete Privathaushalte.

Doch die Bewertungen vieler Unternehmen sind attraktiv, während die Branche überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen bietet, welche in Phasen erhöhter Volatilität für zuverlässige Cashflows sorgen können. Dazu gehört beispielsweise der europäische Nahrungsmittel-Champion Nestlé mit einer Ausschüttung von rund 4 Prozent.

Nestlé Chartsignale

Übergeordneter Abwärtstrend: Die Aktie handelt seit rund 5 Jahren einer Abwärtsbewegung. Hierfür waren vor allem fundamentale Gründe verantwortlich.

Die Aktie handelt seit rund 5 Jahren einer Abwärtsbewegung. Hierfür waren vor allem fundamentale Gründe verantwortlich. Bodenbildung: Seit rund eineinhalb Jahren arbeiten die Bullen an einer neuen Basis. Diese könnte bereits gefunden und die Aktie damit reif für eine Erholung sein.

Seit rund eineinhalb Jahren arbeiten die Bullen an einer neuen Basis. Diese könnte bereits gefunden und die Aktie damit reif für eine Erholung sein. Technische Unterstützung: Klare Kaufsignale liegen noch keine vor, doch Nestlé kann sich auf stark verbesserte technische Indikatoren stützen.

Klare Kaufsignale liegen noch keine vor, doch Nestlé kann sich auf stark verbesserte technische Indikatoren stützen. Chance auf Trendwende: Der Bodenbildungsprozess und die verbesserte technische Ausgangslage sprechen für eine mittelfristige Trendwende der Aktie.

Quelle: Eigene Darstellung | Investing.com, abgebildeter Zeitraum: 04.05.2021 bis 04.05.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Außerdem kann die Rendite infolge von Wechselkursschwankungen kleiner oder größer als die Basiswertentwicklung ausfallen.

Nestlé ist bereit für den Turnaround

In den vergangenen 5 Jahren handelte die Aktie eines der nach Marktkapitalisierung größten Lebensmittelkonzerne der Welt überwiegend in einem Abwärtstrend. Zum veränderten Verbraucherverhalten, wie dem verstärkten Griff zu günstigeren Eigen- und Handelsmarken, kamen Belastungen durch stark gestiegene Preise für Agrarrohstoffe, Löhne und Energie. Für Kurse um 130 Schweizer Franken (CHF) war die Aktie außerdem schlichtweg überbewertet.

Die Überbewertung wurde nun abgebaut, während die Aktie inzwischen erkennbar um eine Bodenbildung ringt. Hierfür hat sich der Bereich zwischen 69 und 73 CHF (75,31 bis 79,68 Euro) als entscheidend entpuppt. Außerdem konnte Nestlé in den vergangenen eineinhalb Jahren immer wieder positive Akzente setzen. Zuletzt sorgten die Pläne für eine Abspaltung des Wassermengen- sowie des Eiscremegeschäfts für Impulse. Hiervon verspricht sich das Management mehr Visibilität, organisatorische Verschlankung und verbesserte Margen sowie eine Reduzierung der auf 51,6 Milliarden CHF (56,3 Milliarden Euro) angeschwollenen Nettoverbindlichkeiten. Auch die Geschäftszahlen deuteten zuletzt auf eine Erholung hin.

Anzeichen für Trendwende verdichten sich

Mit diesem Rückenwind könnte eine Trendwende der Aktie gelingen. Während die Bodenbildung in den vergangenen 18 Monaten von bullishen Divergenzen in den technischen Indikatoren eingeleitet wurde, begleiten diese jetzt die wiederholten Erholungsversuche der Aktie und unterstützen sie. Dabei hat der Trendstärkeindikator MACD das Vorzeichen gewechselt und zeigt einen neuen Aufwärtstrend an, während der Relative-Stärke-Index im neutralen bis leicht positiven Bereich notiert und damit vor allem viel technisches Anstiegspotenzial andeutet.

Die Vorentscheidung dürfte zwischen der auf Wochenbasis ermittelten 50-Tage-Linie bei knapp 83 CHF und dem Widerstandsbereich bei 84 CHF fallen. Hier verläuft neben einer horizontalen Hürde auch die Abwärtstrendlinie der vergangenen Jahre. Sollte diese Zone nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) überwunden werden, dürfte die Nestlé-Aktie vor einem nachhaltigen Aufwärtsimpuls stehen. Um dieses Szenario nicht zu gefährden, darf sich jedoch keine neuen Tiefs mehr markieren, da sonst auch die Aufwärtstrends in den technischen Indikatoren gefährdet wären.

Aktie erst deutlich über-, jetzt unterbewertet

Mit Blick auf die Bewertung wird das Unternehmen aktuell unter dem Wert der vergangenen 5 Jahre gehandelt. Das für 2026 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt je nach Quelle zwischen 17,8 und 19,7 gegenüber einem Mittel von 21,1. Dieser Trend setzt sich bei den anderen Kennziffern fort. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt Nestlé mit 2,29 um 20,2 Prozent unter der historischen Norm von 2,87. Beim Verhältnis aus Unternehmenswert und EBITDA beträgt der Abschlag 13,3 Prozent. Das deutet auf eine Unterbewertung hin.

Im Branchenvergleich ist Nestlé dagegen als überdurchschnittlich teurer Wert einzuschätzen. Hier liegt der Mittelwert für das KGV bei 15, was einem Aufschlag von 18 bis über 20 Prozent entspricht. Ein Teil dieser Prämie ist aber auf die hohe Unternehmensqualität sowie auf die mit knapp 4 Prozent überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite zurückzuführen. Kann das Unternehmen seine Wachstumsziele mit einer schlankeren Konzernstruktur erreichen und die Margen wieder stärken, dürfte das jetzige Bewertungsniveau eine solide Ausgangsbasis für anhaltende Kursgewinne liefern.

Vorsichtiger Optimismus unter Expertinnen und Experten

Unter Analystinnen und Analysten genießt Nestlé zwar Vertrauen, doch das Potenzial gilt gegenwärtig als begrenzt. Bei insgesamt 22 Einschätzungen kommen die Schweizer auf 11 positive Bewertungen, wobei 9 auf „Kaufen“ und 2 auf „Übergewichten“ entfallen. Dem stehen 10 neutrale Einschätzungen sowie eine zum Verkaufen von Positionen gegenüber.

Im Mittel wird der faire Wert mit 87,87 CHF (95,91 Euro) angegeben. Das entspricht einem Potenzial von 11,2 Prozent. Die pessimistischste Einschätzung sieht die Aktie vor einer Korrektur auf 69 CHF (75,31 Euro), während das zuversichtlichste Analystenteam den fairen Wert mit 102 CHF (111,33 Euro) um 29 Prozent über dem letzten Schlusskurs sieht.

Nestlé auf einen Blick

ISIN: CH0038863350

CH0038863350 Börsenwert: 203,3 Milliarden Schweizer Franken

203,3 Milliarden Schweizer Franken Dividendenrendite: 3,97 Prozent

3,97 Prozent KGVe 2026: 19,7

19,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 86,13EUR auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.