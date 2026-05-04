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    8 Monate nur Rückgang

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    BYD kassiert den achten Dämpfer – die Aktie steigt trotzdem

    Achter Rückgang in Folge, schwache Nachfrage in China. Doch Anleger greifen weiter zu – getrieben von Hoffnung auf das Ausland.

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    8 Monate nur Rückgang - BYD kassiert den achten Dämpfer – die Aktie steigt trotzdem
    Foto: Massimo Paolone - LaPresse via ZUMA Press

    Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat im April erneut einen deutlichen Absatzrückgang verzeichnet und damit seine bislang längste Schwächephase fortgesetzt. Mit 321.123 verkauften Fahrzeugen lag der Absatz rund 15,5 Prozent unter dem Vorjahreswert von 380.089 Einheiten. Es ist bereits der achte Monat in Folge mit einem Minus im Jahresvergleich. Auch die Produktion ging zurück und sank auf 322.298 Fahrzeuge nach 385.064 Einheiten im Vorjahr.

    Damit setzt sich ein Trend fort, der sich auch in der Gesamtbilanz widerspiegelt: In den ersten vier Monaten des Jahres fiel der Absatz um 26 Prozent auf rund 1,02 Millionen Fahrzeuge, während die Produktion um 29 Prozent auf etwa 1,03 Millionen Einheiten zurückging. Hintergrund ist vor allem die schwächelnde Nachfrage auf dem chinesischen Heimatmarkt, wo ein intensiver Preiskampf sowie der zunehmende Wettbewerb durch Anbieter wie Geely und Leapmotor auf die Margen drücken. Besonders im volumenstarken Einstiegssegment unterhalb von 150.000 Yuan (rund 19.500 Euro) steht BYD unter Druck.

    Gleichzeitig zeigen sich Verschiebungen im Geschäftsmodell. Während die Inlandsverkäufe schwächeln, gewinnt das Auslandsgeschäft zunehmend an Bedeutung. Die Verkäufe außerhalb Chinas legten zuletzt deutlich zu und erreichten im April rund 130.000 Fahrzeuge, ein Anstieg von etwa 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. BYD zeigt sich entsprechend zuversichtlich, im laufenden Jahr mindestens 1,5 Millionen Fahrzeuge im Ausland absetzen zu können.

    Trotz der schwachen Jahresvergleiche gab es im April zumindest sequenziell eine leichte Erholung gegenüber dem Vormonat. Dennoch bleibt die Dynamik begrenzt, zumal der Konzern bereits im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet hatte.

    Um gegenzusteuern, setzt BYD verstärkt auf technologische Innovationen. Neue Modelle mit verkürzten Ladezeiten sowie der Ausbau eines eigenen Schnellladenetzes sollen die Wettbewerbsposition stärken. Gleichzeitig versucht das Unternehmen, steigende Kosten in der Lieferkette weiterzugeben und hat die Preise für sein Fahrassistenzsystem erhöht.

    An den Märkten wurden die Zahlen differenziert aufgenommen: Trotz der anhaltenden Schwäche im Jahresvergleich legte die Aktie im Hongkong-Handel  leicht zu. Anleger setzen offenbar darauf, dass das Wachstum im Ausland sowie technologische Fortschritte die Belastungen im Heimatmarkt zumindest teilweise ausgleichen können.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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