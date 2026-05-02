Extremer Boom bei Speicherchips!

Der Anstieg der Preise für Speicherchips hat das Interesse der Anleger am Speichermarkt deutlich gesteigert. Davon profitierten Hersteller wie Micron Technology, SanDisk, Western Digital und Samsung. Samsung kündigte am vergangenen Donnerstag an, dass sich der Betriebsgewinn im ersten Quartal auf einen Rekordwert verachtfacht habe, was auf die höheren Chippreise zurückzuführen sei. Unternehmen, die künstliche Intelligenz (KI) zügig einführen, um Prozesse zu beschleunigen und Kosten zu senken, investieren ebenfalls in Speicherlösungen. Sie benötigen Speicherchips, um die enormen Datenmengen zu verarbeiten, die für die Entwicklung und den Betrieb aktueller KI-Modelle erforderlich sind.

Die Experten von Techinsights gehen davon aus, dass der Boom bei KI-Beschleunigern im Jahr 2027 endet, was auch die Umsätze von Micron beeinflussen dürfte. Vor etwa 19 Monaten erreichte der Aktienkurs von Micron Technology mit 157,54 US-Dollar sein bisheriges Allzeithoch. Anschließend folgte eine Konsolidierungsphase, die von einer neunmonatigen Seitwärtsbewegung abgelöst wurde. Danach wurde auch Micron von dem Kursrückgang infolge der angekündigten Zollpolitik im Rahmen des Liberation Days betroffen. Inzwischen ist bei den Marktteilnehmern wieder Zuversicht eingekehrt, und der Kurs konnte die Verluste mehr als ausgleichen. Seit dem Tief am 7. April 2025 bei 61,54 US-Dollar stieg die Aktie um knapp 787 Prozent auf aktuell 545,91 US-Dollar. Diese Aufwertung setzt sich aus vier Aufwärtstrends und drei Seitwärtsphasen zusammen. Am Freitag, dem 1. Mai 2026, wurde mit 545,91 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Ob der aktuelle Aufwärtstrend grundsätzlich weiteres Potenzial nach oben bietet, zeigt auch ein Blick auf die fundamentale Kennzahl PEG (Price/Earnings/Growth; Kurs-Gewinn-Verhältnis im Verhältnis zum Gewinnwachstum in Prozent). Die hohen Wachstumserwartungen für das Geschäftsjahr 2025/26 führen zu einer PEG-Ratio von 0,12, was eine sehr gute Bewertung darstellt. Trotz des zyklischen Charakters der Aktie ist dies ein wettbewerbsfähiger Wert. Aus heutiger Sicht besitzt Micron somit noch Aufwärtspotenzial. Sollte der KI-Boom im Jahr 2027 jedoch enden, sind konservativere Einschätzungen angebracht.

Micron Technology, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Der aktuelle Nachfrageschub nach Halbleitern aller Art wird durch den Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) getragen. Unter anderem profitiert auch der Speicherchiphersteller Micron Technology. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MN7F7T) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der Micron Technology Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,17 profitieren. Das Ziel sei bei 619,01 US-Dollar angenommen (17,87 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 468,77 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 5,05 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MN7F7T Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,97 – 11,00 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 387,92 US-Dollar Basiswert: Micron Technology, Inc. KO-Schwelle: 387,92 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 542,21 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 17,87 Euro Hebel: 4,17 Kurschance: + 62 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

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