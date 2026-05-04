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    clearvise: Zwischen Fortschritt und Gegenwind

    clearvise hat im vergangenen Jahr operativ zugelegt und will auch 2026 wachsen, bleibt aber hinter den Markterwartungen zurück. Der Umsatz erhöhte sich um 12,7 Prozent auf 40,7 Mio. Euro, während das bereinigte EBITDA um 11,5 Prozent auf 25,6 Mio. Euro zulegte.

    Für das laufende Jahr stellt das Management eine Fortsetzung dieses Trends in Aussicht, wenn auch auf moderatem Niveau. Auf Basis des bereits erfolgten Portfolioausbaus wird ein Umsatz zwischen 44,2 und 46,5 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 26,7 bis 28,7 Mio. Euro erwartet. Das signalisiert weiteres Wachstum, allerdings mit geringerer Dynamik, als es der Kapitalmarkt zuvor unterstellt hatte.

    Die Diskrepanz wird im Vergleich zu den bisherigen Analystenschätzungen deutlich, die bei rund 49,5 Mio. Euro Umsatz und 34,7 Mio. Euro EBITDA lagen. Dass clearvise hier vorsichtiger agiert, hat nachvollziehbare Gründe: Sinkende Strompreise belasten die Erlösseite, und das bislang schwache Windaufkommen zu Jahresbeginn dämpft zusätzlich die kurzfristige Produktion. Beide Faktoren zeigen, wie stark das Geschäftsmodell weiterhin von externen Rahmenbedingungen beeinflusst wird.

    Vor diesem Hintergrund spiegelt die Prognose eine realistischere Einordnung der aktuellen Marktbedingungen wider. Für Investoren bedeutet das jedoch zunächst eine Anpassung der Erwartungen, insbesondere mit Blick auf die Geschwindigkeit, mit der sich die YieldCo-Strategie in steigende Ausschüttungen übersetzen lässt. Im Aktienkurs dürfte ein Großteil dieser Belastungsfaktoren aber inzwischen enthalten sein. Die Bewertung ist im Zuge der vergangenen Kursrückgänge deutlich gesunken, wobei die Dynamik zuletzt merklich nachgelassen hat. Das könnte der Beginn einer Bodenbildung sein, die aber in belastbarer Form noch nicht erkennbar ist.

    Gut möglich, dass der Markt abwartet, wie das Unternehmen künftig die Balance zwischen Investitionen und Ausschüttungen gestalten wird. Es bleibt auf jeden Fall spannend.

    (aktien-global.de, erstellt 04.05.26, 8:42 Uhr, veröffentlicht 04.05.26, 8:55 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die clearvise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,66 % und einem Kurs von 1,185EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



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