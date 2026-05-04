BASF Aktie heute mit Dividendenabschlag - 04.05.2026

Die BASF Aktie notiert aktuell bei 52,99€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,90 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,58 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,60 %, geht es heute bei der BASF Aktie nach unten. Das Minus resultiert aus dem heutigen Dividendenabschlag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die BASF Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,82 %.

Allein seit letzter Woche ist die BASF Aktie damit um -3,12 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,58 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BASF um +17,69 % gewonnen.

BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,12 % 1 Monat +3,58 % 3 Monate +10,82 % 1 Jahr +22,71 %

Stand: 04.05.2026, 09:04 Uhr

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BASF Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BASFs Kursentwicklung und Fundamentaldaten. Die Q1-2026-Zahlen zeigen leicht sinkende EBITDA-Margen bei steigendem Nettoeinkommen; EPS wächst von 0,91 auf 1,06 €. Ein Weltmarkt mit Überangebot belastet Preise, der Free-Cash-Flow-Ausblick liegt bei 1,5–2,3 Mrd €. Durch Aktienrückkauf sinkt die Anzahl der Aktien. Ob ein Kursziel von 50–60 € realistisch bleibt, wird vor geopolitischen, energiekosten- und Klimafragen heftig diskutiert.

Informationen zur BASF Aktie

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,74 Mrd. € wert.

Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 19 2026

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Nach den überraschend guten Resultaten des ersten Quartals rechnet James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,43 %. Arkema notiert im Plus, mit +0,48 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +0,51 %. Covestro verliert -0,17 % Dow notiert im Minus, mit -1,13 %.

BASF Aktie jetzt kaufen?

Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



