Securitas übernimmt CamVision, um sein Angebot an Sicherheitspaketen und fortschrittlichen Sicherheitslösungen in Dänemark zu erweitern

STOCKHOLM, SE / ACCESS Newswire / 4. Mai 2026 / Securitas hat CamVision übernommen, einen dänischen, technologieorientierten Sicherheitsspezialisten mit einer starken Position in den Bereichen Diebstahlprävention im Einzelhandel und elektronische Sicherheitslösungen. Die Übernahme stärkt die Fähigkeit von Securitas, zuverlässige und skalierbare Sicherheitslösungen für Kleinst- und Kleinunternehmen mit einem Standort sowie für größere Kunden mit mehreren Standorten in ganz Dänemark bereitzustellen.

Für Kleinst- und Kleinunternehmen erweitert die Übernahme das Angebot von Securitas an standardisierten, paketierten Sicherheitslösungen, die bewährte Technologie mit zuverlässiger Dienstleistungserbringung kombinieren. Für größere Kunden und solche mit mehreren Standorten stärkt sie zudem die Fähigkeit von Securitas, fortschrittliche, technologieorientierte Sicherheitssysteme bereitzustellen, die für komplexe Betriebsumgebungen konzipiert sind.

„Mit der Übernahme von CamVision stärken wir unser Angebot für Kleinst- und Kleinunternehmen, insbesondere im Einzelhandel. Durch die Kombination bewährter Sicherheitstechnologie mit standardisierten Dienstleistungen können wir einfachere, skalierbare und zuverlässige Paketlösungen anbieten, die auf Anforderungen einzelner Standorte zugeschnitten sind“, sagte Claus Fibiger, Country President von Securitas Dänemark.

CamVision bringt fundiertes Fachwissen in den Bereichen Alarmsysteme, Videoüberwachung und elektronische Warensicherung mit, gestützt auf langjährige Kundenbeziehungen, insbesondere im Einzelhandel.

„CamVision ist eine starke Bereicherung für Securitas Technology. Das Knowhow des Unternehmens in den Bereichen Diebstahlprävention und komplexe Einzelhandelsumgebungen verbessert unsere Fähigkeit, fortschrittliche elektronische Sicherheitssysteme zu entwerfen, zu integrieren und zu betreiben, wobei der Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und operativer Exzellenz für größere Kunden mit mehreren Standorten liegt“, sagte Rasmus Trolle, General Manager von Securitas Technology Dänemark.

Durch diese Übernahme stärkt Securitas seine Fähigkeit, Unternehmen in ganz Dänemark mit Sicherheitslösungen zu unterstützen, die unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen gerecht werden – von einfachen Paketangeboten bis hin zu fortschrittlichen, technologieorientierten Systemen.