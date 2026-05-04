🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInspiration Mining AktievorwärtsNachrichten zu Inspiration Mining
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inspiration Mining plant Aufnahme der Bohrungen auf dem Gold-Kupfer-Projekt Rottenstone North im Norden Saskatchewans

    Inspiration Mining plant Aufnahme der Bohrungen auf dem Gold-Kupfer-Projekt Rottenstone North im Norden Saskatchewans
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia 1. Mai 2026 / IRW-Press / Inspiration Mining Corp. („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ISP) (ISPNF–USA) (WKN: A425BW) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Flamingo Drilling Ltd. mit der Aufnahme der Diamantbohrungen auf seinem Gold-Kupfer-Projekt Rottenstone North (das „Projekt“) im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan beauftragt hat. Das Unternehmen plant die Erprobung von Kupfer-Zink-Blei-Silber-Gold-Zielen vom VMS-Typ entlang der südöstlichen Grenze des Projekts Rottenstone North.

     

    Die Bohrlöcher wurden auf Grundlage geophysikalischer Anomalien und regionaler Strukturkorridore geplant, von denen angenommen wird, dass sie sich im Streichen oder subparallel zu Rush, der Kupfer-Zink-Silber-Entdeckung vom VMS-Typ von Ramp Metals auf dem angrenzenden Konzessionsgebiet Rottenstone SW, befinden. Die Priorisierung der Bohrziele von Inspiration erfolgte anhand der Interpretation der regionalen Geologie und Strukturen, zusammenfallender regionaler geophysikalischer Anomalien und bei Fernerkundungen (Satelliten) ermittelten Anomalien sowie der Nähe zu bekannten mineralisierten Trends im Gebiet.

     

    „Dies sind sehr spannende Zeiten für Inspiration“, so Charles Desjardins, CEO. „Wir haben im Laufe des vergangenen Jahres systematisch einen umfassenden Bohrplan entwickelt und einen wichtigen Meilenstein erreicht. Außerdem haben wir im Vorfeld dieser Bohrkampagne eine relativ straffe Aktienstruktur beibehalten. Der Mai 2026 wird der bislang wichtigste Monat in der Geschichte des Unternehmens sein und wir sind sehr zuversichtlich, was das geplante Bohrprogramm angeht. Unser direkter Nachbar Ramp Metals Inc. hat vor Kurzem bekannt gegeben (siehe Pressemitteilung von Ramp vom 15. April 2026), dass in allen neun Bohrlöchern, die in unmittelbarer Nähe des geplanten Bohrprogramms von Inspiration niedergebracht wurden, eine Mineralisierung angetroffen wurde. Das Management sieht den Ergebnissen des Bohrprogramms mit Spannung entgegen und die Aktionäre von Inspiration sollten dies ebenfalls tun.“

     

    Inspiration ist einer der größten Grundbesitzer in der Region, die sich schnell zu einem der vielversprechendsten neuen Explorationsgebiete für vulkanogene Massivsulfide (VMS) und Gold in Kanada entwickelt. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile (100 %) an einer Fläche von etwa 35.500 ha (87.700 Acres) im Gold-/Kupfercamp Rottenstone. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage im Streichen jüngster Entdeckungen wie etwa des Zielgebiets Rush von Ramp Metals Inc. und das Unternehmen verfügt über hochmoderne Satellitendaten, die mehrere Gold-Kupfer-Ziele/-Trends auf dem Projekt identifizieren.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Inspiration Mining plant Aufnahme der Bohrungen auf dem Gold-Kupfer-Projekt Rottenstone North im Norden Saskatchewans Vancouver, British Columbia – 1. Mai 2026 / IRW-Press / Inspiration Mining Corp. („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ISP) (ISPNF–USA) (WKN: A425BW) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Flamingo Drilling Ltd. mit der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     