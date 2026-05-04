Inspiration Mining plant Aufnahme der Bohrungen auf dem Gold-Kupfer-Projekt Rottenstone North im Norden Saskatchewans

Vancouver, British Columbia – 1. Mai 2026 / IRW-Press / Inspiration Mining Corp. („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ISP) (ISPNF–USA) (WKN: A425BW) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Flamingo Drilling Ltd. mit der Aufnahme der Diamantbohrungen auf seinem Gold-Kupfer-Projekt Rottenstone North (das „Projekt“) im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan beauftragt hat. Das Unternehmen plant die Erprobung von Kupfer-Zink-Blei-Silber-Gold-Zielen vom VMS-Typ entlang der südöstlichen Grenze des Projekts Rottenstone North.

Die Bohrlöcher wurden auf Grundlage geophysikalischer Anomalien und regionaler Strukturkorridore geplant, von denen angenommen wird, dass sie sich im Streichen oder subparallel zu Rush, der Kupfer-Zink-Silber-Entdeckung vom VMS-Typ von Ramp Metals auf dem angrenzenden Konzessionsgebiet Rottenstone SW, befinden. Die Priorisierung der Bohrziele von Inspiration erfolgte anhand der Interpretation der regionalen Geologie und Strukturen, zusammenfallender regionaler geophysikalischer Anomalien und bei Fernerkundungen (Satelliten) ermittelten Anomalien sowie der Nähe zu bekannten mineralisierten Trends im Gebiet.

„Dies sind sehr spannende Zeiten für Inspiration“, so Charles Desjardins, CEO. „Wir haben im Laufe des vergangenen Jahres systematisch einen umfassenden Bohrplan entwickelt und einen wichtigen Meilenstein erreicht. Außerdem haben wir im Vorfeld dieser Bohrkampagne eine relativ straffe Aktienstruktur beibehalten. Der Mai 2026 wird der bislang wichtigste Monat in der Geschichte des Unternehmens sein und wir sind sehr zuversichtlich, was das geplante Bohrprogramm angeht. Unser direkter Nachbar Ramp Metals Inc. hat vor Kurzem bekannt gegeben (siehe Pressemitteilung von Ramp vom 15. April 2026), dass in allen neun Bohrlöchern, die in unmittelbarer Nähe des geplanten Bohrprogramms von Inspiration niedergebracht wurden, eine Mineralisierung angetroffen wurde. Das Management sieht den Ergebnissen des Bohrprogramms mit Spannung entgegen und die Aktionäre von Inspiration sollten dies ebenfalls tun.“

Inspiration ist einer der größten Grundbesitzer in der Region, die sich schnell zu einem der vielversprechendsten neuen Explorationsgebiete für vulkanogene Massivsulfide (VMS) und Gold in Kanada entwickelt. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile (100 %) an einer Fläche von etwa 35.500 ha (87.700 Acres) im Gold-/Kupfercamp Rottenstone. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage im Streichen jüngster Entdeckungen wie etwa des Zielgebiets Rush von Ramp Metals Inc. und das Unternehmen verfügt über hochmoderne Satellitendaten, die mehrere Gold-Kupfer-Ziele/-Trends auf dem Projekt identifizieren.