Coway in das S&P Sustainability Yearbook 2026 und den Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index aufgenommen

Coway wurde in der umfassenden Bewertung von S&P im zweiten Jahr in Folge unter den besten 15 % der Branche langlebige Haushaltsgüter eingestuft

2026 markiert außerdem das 13. Jahr in Folge, in dem Coway in den Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index aufgenommen wurde

SEOUL, Südkorea, 4. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", gab heute bekannt, dass das Unternehmen in das S&P Sustainability Yearbook 2026 (Nachhaltigkeitsjahrbuch) sowie in den Dow Jones Best-in-Class (DJ BIC) Asia Pacific Index aufgenommen wurde.

Das Sustainability Yearbook wird jährlich von S&P Global veröffentlicht, einem der weltweit führenden Anbieter von Benchmarks für globale Kapitalmärkte, und basiert auf dem Corporate Sustainability Assessment (CSA) des Unternehmens. Diese 1999 eingeführte eingehende Bewertung beurteilt umfassend, wie Unternehmen im Hinblick auf ihre finanzielle Leistung sowie ihre Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) abschneiden.

In diesem Jahr bewertete S&P Global mehr als 9200 Unternehmen aus 59 Branchen. Nur 848 Unternehmen wurden für die Aufnahme in das Sustainability Yearbook ausgewählt. Coway wurde im zweiten Jahr in Folge in das Yearbook aufgenommen und zählt zu den besten 15 % der Unternehmen in der Branche langlebige Haushaltsgüter.

Darüber hinaus wurde Coway zum 13. Mal in Folge in den DJ BIC Asia Pacific Index aufgenommen, der eine Auswahl der besten 20 % von rund 600 Unternehmen in der Region umfasst. Besonders hervorzuheben ist, dass das Unternehmen in diesem Jahr in mehreren ESG-Kategorien verbesserte Bewertungen erhielt, darunter Energie- und Abfallmanagement, Erhaltung der Biodiversität, Arbeitsschutz sowie Datenschutz.

Seit der Einrichtung seines ESG-Ausschusses im Jahr 2021 hat Coway seine ESG-Managementstrategie und entsprechenden Praktiken kontinuierlich weiterentwickelt. Dieses Engagement hat dazu geführt, dass Coway einen unternehmensweiten Rahmen auf Grundlage von drei zentralen Säulen umgesetzt hat: Aufbau eines CO2-neutralen Managementsystems, Förderung eines nachhaltigen Wachstums sowie Stärkung einer transparenten und nachhaltigen Unternehmensführung.