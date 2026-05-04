🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Stellantis auf 'Neutral'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Stellantis auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,2 Euro belassen. Analyst Stephen Reitman beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Autoherstellern mit den von US-Präsident Donald Trump angedrohten höheren Zöllen. Reitmann mutmaßt, dass Trump wohl verärgert sei, dass die im September vereinbarte Aufhebung der Zölle auf US-Industriegüter noch nicht den langwierigen EU-Gesetzgebungsprozess durchlaufen hat. Eine Beschleunigung könnte ihm zufolge daher die Zolleskalation entschärfen. Dennoch skalierte er seine Schätzungen für die Autobauer auf Zölle von 25 Prozent hoch und bezifferte die zusätzlichen Belastungen für dieses und das nächste Jahr. Sollte sich der höhere Zollsatz als dauerhafter erweisen, rechnet er mit einem Versuch, mindestens die Hälfte der Kosten wieder hereinzuholen, was dann wiederum Fragen zur Nachfrage der Konsumenten aufwerfe, schrieb er./ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:10 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:10 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 6,151EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Stellantis auf 'Neutral' Bernstein Research hat Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,2 Euro belassen. Analyst Stephen Reitman beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Autoherstellern mit den von US-Präsident Donald Trump …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     