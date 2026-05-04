BARCLAYS stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,85 auf 9,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Andrew Lobbenberg attestierte der Fluggesellschaft in einer am Montag vorliegenden Studie ein "super erstes Quartal", verwies aber auf die nun bestehenden Unsicherheiten rund um die Treibstoffversorgung und die künftigen Erlöse. Im ersten Quartal seien die Treibstoffkosten gefallen, danach aber dramatisch gestiegen./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 9,076EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9,30
Kursziel alt: 9,85
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
Aktieneinstufung neu: neutral
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