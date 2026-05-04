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    Besonders beachtet!

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    Continental Aktie -5,46 % Keine Panik - 04.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Continental Aktie bisher Verluste von -5,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Continental Aktie.

    Besonders beachtet! - Continental Aktie -5,46 % Keine Panik - 04.05.2026
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Continental ist ein Automobilzulieferer mit Fokus auf Reifen, Fahrzeugsicherheit, Assistenzsysteme, Software und Sensorik. Ziel ist sichere, vernetzte und nachhaltige Mobilität. Starke Marktstellung bei Premiumreifen und Fahrerassistenz. Wichtige Konkurrenten: Michelin, Bridgestone, Bosch, ZF. USP: breite Systemkompetenz von Reifen über Elektronik bis Software, starke OE-Beziehungen.

    Continental aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.05.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Continental Aktie. Mit einer Performance von -5,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Verluste gehen größtenteils auf den heutigen Dividendenabschlag zurück. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,64 %, geht es heute bei der Continental Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Continental, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -9,27 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,17 %. Im Jahr 2026 gab es für Continental bisher ein Minus von -9,61 %.

    Continental Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,69 %
    1 Monat -3,17 %
    3 Monate -9,27 %
    1 Jahr +16,43 %

    Stand: 04.05.2026, 09:05 Uhr

    Informationen zur Continental Aktie

    Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,24 Mrd. € wert.

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 19 / 2026

     

    Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 19 2026

     

    So schlagen sich die Wettbewerber von Continental

    Pirelli & C.SPA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,60 %.

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    Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Continental

    -4,44 %
    -8,11 %
    -3,62 %
    -9,27 %
    +16,43 %
    +27,64 %
    -19,95 %
    -51,64 %
    +1.250,59 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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