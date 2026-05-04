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Continental Aktie -5,46 % Keine Panik - 04.05.2026
Am heutigen Handelstag muss die Continental Aktie bisher Verluste von -5,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Continental Aktie.
Continental ist ein Automobilzulieferer mit Fokus auf Reifen, Fahrzeugsicherheit, Assistenzsysteme, Software und Sensorik. Ziel ist sichere, vernetzte und nachhaltige Mobilität. Starke Marktstellung bei Premiumreifen und Fahrerassistenz. Wichtige Konkurrenten: Michelin, Bridgestone, Bosch, ZF. USP: breite Systemkompetenz von Reifen über Elektronik bis Software, starke OE-Beziehungen.
Continental aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.05.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Continental Aktie. Mit einer Performance von -5,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Verluste gehen größtenteils auf den heutigen Dividendenabschlag zurück. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,64 %, geht es heute bei der Continental Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Continental, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -9,27 % Verlust nach sich zog.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,17 %. Im Jahr 2026 gab es für Continental bisher ein Minus von -9,61 %.
Continental Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,69 %
|1 Monat
|-3,17 %
|3 Monate
|-9,27 %
|1 Jahr
|+16,43 %
Stand: 04.05.2026, 09:05 Uhr
Informationen zur Continental Aktie
Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,24 Mrd. € wert.
Dividenden Termine (ex-dates) KW 19 / 2026
Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 19 2026
So schlagen sich die Wettbewerber von Continental
Pirelli & C.SPA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,60 %.
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Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.