Continental Aktie -5,46 % Keine Panik - 04.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Continental Aktie. Mit einer Performance von -5,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Verluste gehen größtenteils auf den heutigen Dividendenabschlag zurück. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,64 %, geht es heute bei der Continental Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Continental ist ein Automobilzulieferer mit Fokus auf Reifen, Fahrzeugsicherheit, Assistenzsysteme, Software und Sensorik. Ziel ist sichere, vernetzte und nachhaltige Mobilität. Starke Marktstellung bei Premiumreifen und Fahrerassistenz. Wichtige Konkurrenten: Michelin, Bridgestone, Bosch, ZF. USP: breite Systemkompetenz von Reifen über Elektronik bis Software, starke OE-Beziehungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Continental, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -9,27 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,17 %. Im Jahr 2026 gab es für Continental bisher ein Minus von -9,61 %.

Continental Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,69 % 1 Monat -3,17 % 3 Monate -9,27 % 1 Jahr +16,43 %

Stand: 04.05.2026, 09:05 Uhr

Informationen zur Continental Aktie

Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,24 Mrd. € wert.

Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 19 2026

So schlagen sich die Wettbewerber von Continental

Pirelli & C.SPA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,60 %.

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Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



