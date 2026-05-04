BioNTech Aktienkurs sinkt weiter - -3,69 % - 04.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BioNTech Aktie. Mit einer Performance von -3,69 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,32 %, geht es heute bei der BioNTech Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BioNTech Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,73 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BioNTech Aktie damit um -7,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,97 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +2,89 % gewonnen.

BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,39 % 1 Monat +6,97 % 3 Monate -8,73 % 1 Jahr -9,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie

Stand: 04.05.2026, 09:08 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von BioNTech. Im Fokus stehen regulatorische Unsicherheiten (FDA) und deren potenzielle Auswirkungen auf Umsätze sowie die Monetarisierbarkeit der Onkologie-Pipeline (BNT327) und der Cash-Burn. Auch die Konkurrenzsituation (Summit) und Insider-Verkäufe des COO beeinflussen die Stimmung. Der Markt reagiert volatil, mit zweistelligen Kursbewegungen in Euro/USD.

Informationen zur BioNTech Aktie

Es gibt 253 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,42 Mrd. € wert.

BioNTech Aktie jetzt kaufen?

Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.