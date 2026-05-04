Intel Aktie legt weiter zu - 04.05.2026

Die Intel Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,44 % auf 85,72€. Damit gewinnt die Aktie +5,19 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 85,72€, mit einem Plus von +6,44 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +109,66 % bei Intel.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +21,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +99,06 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +172,80 %.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,05 % 1 Monat +99,06 % 3 Monate +109,66 % 1 Jahr +381,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Stand: 04.05.2026, 09:08 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Intel-Aktie: Fokus liegt auf Bewertung, Fundamentales und Kursentwicklung. Die Marktkapitalisierung wird grob bei 400 Mrd USD gesehen; der Kurs gilt als volatil (Positionen um 20–25). Earnings Q1: Umsatz 13,6 Mrd USD, EPS 0,29 USD, Bruttomarge 41%. Ausblick Q2: Umsatz 13,8–14,8 Mrd, EPS ~0,20, Marge ~39%. Positive Signale aus ASIC-Geschäft und Advanced Packaging; langfristig wird ein Umsatzziel von 60 Mrd diskutiert.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 431,30 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,37 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,15 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,01 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +2,62 % zu

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.