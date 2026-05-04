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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 04.05.2026

    Am 04.05.2026 ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie, bisher, um +11,29 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 04.05.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.05.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Mit einer Performance von +11,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Nach einem Plus von +4,08 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 156,88, mit einem Plus von +11,29 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +6,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +18,95 % gewonnen.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,86 %
    1 Monat +45,93 %
    3 Monate +39,84 %
    1 Jahr -53,70 %
    Stand: 04.05.2026, 09:09 Uhr

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 331 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,58 Mrd. € wert.

    Borussia Dortmund, Atlassian Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,96 %. IBM notiert im Plus, mit +0,59 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,64 %. Oracle legt um +7,94 % zu SAP notiert im Plus, mit +2,44 %.

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    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +10,85 %
    +6,86 %
    +45,93 %
    +39,84 %
    -53,70 %
    +434,81 %
    +199,37 %
    +478,74 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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