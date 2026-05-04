Redwood AI Aktie steigt zweistellig. Was steckt dahinter? - 04.05.2026

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +67,20 % bei Redwood AI.

Die Redwood AI Aktie kann am heutigen Handelstag um +12,55 % auf 5,3800€ zulegen. Das sind +0,6000 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Redwood AI Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,65 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 5,3800€, mit einem Plus von +12,55 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redwood AI Aktie damit um -10,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Redwood AI einen Anstieg von +67,20 %.

Redwood AI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,03 % 1 Monat +29,68 % 3 Monate +67,20 % 1 Jahr +67,20 %

Informationen zur Redwood AI Aktie

Stand: 04.05.2026, 09:09 Uhr

Es gibt 34 Mio. Redwood AI Aktien. Damit ist das Unternehmen 180,28 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Redwood AI

Alphabet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,73 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,64 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,12 %. Palantir legt um +5,40 % zu

Redwood AI Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redwood AI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redwood AI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.