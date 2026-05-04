BARCLAYS stuft BBVA auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen von 20,50 auf 20,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit den wichtigsten Kennziffern seien im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen worden, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie brachte ihre Erwartung für das Ertragswachstum auf ein Niveau mit dem angepassten Ausblick. Doch näher betrachtet, seien die Resultate der spanischen Bank eher durchwachsen./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 18:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 18:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 18,71EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.