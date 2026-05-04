BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen von 305 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei dem französischen Elektrokonzern liefen die Trends in die richtige Richtung, doch dies sei im Aktienkurs noch nicht eingepreist, schrieb George Featherstone in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht kaum Anzeichen für Marktanteilsverluste im Geschäft mit Rechenzentren-Lösungen./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 268,2EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 307

Kursziel alt: 305

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 307,00 € , was eine Steigerung von +14,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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