BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen von 305 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei dem französischen Elektrokonzern liefen die Trends in die richtige Richtung, doch dies sei im Aktienkurs noch nicht eingepreist, schrieb George Featherstone in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht kaum Anzeichen für Marktanteilsverluste im Geschäft mit Rechenzentren-Lösungen./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 268,2EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 307
Kursziel alt: 305
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 305
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