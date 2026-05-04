ARI Motors Industries: Vorläufige Zahlen für 2025 veröffentlicht
Trotz rückläufiger Umsätze blickt das Unternehmen auf ein positives Ergebnis 2025 und setzt mit neuen Modellen sowie autonomen Lieferfahrzeugen wichtige Zukunftsimpulse.
Foto: ARI Motors GmbH
- Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2025: Umsatz 3.422.082 EUR (Vj. 5.501.000 EUR), Ergebnis nach Steuern 39.785 EUR (Vj. 88.000 EUR).
- Geschäft blieb zwar hinter den Erwartungen zurück, erzielte aber weiterhin ein positives Ergebnis; im 2. Halbjahr 2025 Stabilisierung gegenüber Vj.
- Durchschnittlicher Verkaufspreis je Fahrzeug stieg auf ca. 22.000 EUR (Vorjahr ~20.800 EUR).
- Umsatzrückgang begründet durch herausforderndes Marktumfeld für Elektromobilität und strategische Produktumstellung (ARI 458 → ARI 458 PRO) mit temporären Vermarktungsverzögerungen.
- Auftragsbestand zum 31.12.2025: 168 Fahrzeuge mit erwarteten Umsatzerlösen von rund 3,7 Mio. EUR; zugleich Einstieg in autonome Lieferfahrzeuge und Aufbau der ARVIA SE (erste Umsätze/Prototypen 2026, geplanter Börsengang in Schweden).
- Management gibt wegen Marktvolatilität keine konkrete Prognose für 2026 ab, erwartet jedoch eine deutliche Verbesserung; plant Ausbau preisgünstiger Elektrofahrzeuge (neues Einstiegsmodell <10.000 EUR) sowie erweiterte Finanzierungsstrukturen zur Vorfinanzierung.
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