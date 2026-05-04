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    Adelayde Exploration leitet Arbeitsprogramm auf dem Antimon-Wolfram-Projekt George Lake South in New Brunswick ein

    Adelayde Exploration leitet Arbeitsprogramm auf dem Antimon-Wolfram-Projekt George Lake South in New Brunswick ein
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, B.C. – 1. Mai 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das „Unternehmen“ oder „Adelayde“) (ADDY-cse) (SPMTF-usa) (A41AGV-wkn) freut sich bekannt zu geben, dass das Arbeitsprogramm auf seinem Antimon-Wolfram-Projekt George Lake South in New Brunswick nun im Gange ist. Das Arbeitsprogramm umfasst hubschraubergestützte aeromagnetische, radiometrische und VLF-Messungen über dem Projekt.

     

    Das Antimon-Wolfram-Projekt George Lake South befindet sich in unmittelbarer Nähe der Antimonmine Lake George in New Brunswick, die von 1876 bis 1996 zeitweise betrieben wurde. Lake George war einst die größte primäre Antimonmine in Nordamerika und enthält auf Grundlage eines historischen technischen Berichts geschätzte 800.000 Tonnen antimonhaltiges Erz. Dies entspricht auf dem aktuellen Preisniveau von 22 $ pro Pfund einem geschätzten Wert von 933 Millionen $ bis 1,05 Milliarden $.1 Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

     

    James Nelson, President von Adelayde, sagt dazu: „Wir freuen uns, dass das Arbeitsprogramm auf unserem Antimon-Wolfram-Projekt George Lake South nun im Gange ist. Kritische Minerale wie Antimon und Wolfram gewinnen zunehmend an Bedeutung, nachdem sich Länder und die Industrie auf die Sicherung einer zuverlässigen inländischen Versorgung sowie die Verringerung der Abhängigkeit von Produzenten aus dem Ausland konzentrieren. Da das globale Angebot weiterhin auf wenige Regionen konzentriert ist und die Nachfrage aus den Bereichen Verteidigung, saubere Energie und Hightech-Fertigung zunimmt, spielen diese kritischen Materialien eine immer wichtigere Rolle in der Wirtschaft und der nationalen Sicherheit.“ President Nelson fügte hinzu: „Wir führen derzeit zwei Arbeitsprogramme durch und erwarten, in Kürze auch ein Goldbohrprogramm zu starten. Wir sind gut finanziert für all unsere geplanten Arbeitsprogramme und uns stehen mehrere Impulsgeber aus verschiedenen Projekten bevor.“

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