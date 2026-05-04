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    Marktkommentar

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    Dr. Eckhard Schulte (MainSky): EZB droht, Fehler von 2008 und 2011 zu wiederholen

    Nachfolgend erhalten Sie eine Einschätzung zur heutigen EZB-Sitzung von Dr. Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender MainSky Asset Management.

    Marktkommentar - Dr. Eckhard Schulte (MainSky): EZB droht, Fehler von 2008 und 2011 zu wiederholen
    Foto: www.assetstandard.de

    04.05.2026 - 

    Christine Lagardes heutige Signale für eine Juni-Zinserhöhung deuten auf ein Déjà-vu hin: Wie 2008 und 2011 scheint die Europäische Zentralbank auf einen energiegetriebenen Preisschock reagieren zu wollen, ohne die eigentliche Ursache – den Ölpreis – beeinflussen zu können. Auch die zuletzt sinkende Kerninflation (von 2,3 auf 2,2 Prozent) scheint die EZB von diesem Fehler nicht abzuhalten. 
     
    Anstatt auf die durch die steigenden Energie- und Ölpreise ohnehin einsetzende Nachfrageschwäche zu vertrauen („Demand Destruction“), setzt die Notenbank der ohnehin schwächelnden Konjunktur in der Eurozone weiter zu. Europäische Aktien dürften in diesem Umfeld ihren US-Pendants nur weiter hinterherlaufen können.



    MainSky Asset Management AG 

    Grüneburgweg 58-62 60322 Frankfurt am Main 

    Tel.: 069 / 150 49 680-0 

    www.mainsky.de 


    Pressekontakt: 

    Kranch Media Thomas Kranch 

    Mozartstraße 30 64584 Biebesheim am Rhein 

    Tel.: 0151 / 1200 25 35 

    E-Mail: tk@kranch-media.de  

    Über die MainSky Asset Management AG

    Seit 2001 steht die MainSky Asset Management AG für bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit dem Fokus auf Familienvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren. MainSky ist spezialisiert auf das Management von liquiden Assets. Mehrwert wird generiert, indem das Performancepotenzial für einzelne Märkte bzw. Marktsegmente aus makroökonomischen Fundamentalanalysen abgeleitet und die Portfoliostruktur aktiv auf die erwarteten Marktbedingungen ausgerichtet wird. Analyse und Meinungsbildung werden durch eigens entwickelte quantitative Modelle unterstützt. Dennoch gibt es keine Modellgläubigkeit und es erfolgt immer eine ökonomische Interpretation aller Informationen hin zu einem ökonomisch plausiblen Marktbild. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit einem Team von acht Mitarbeitern rund 680 Millionen Euro in mehreren Spezialfonds, Managed Accounts und dem vermögensverwaltenden MainSky Macro Allocation Fund.

     

    Über den MainSky Macro Allocation Fund

    Der MainSky Macro Allocation Fund bietet Investoren Zugang zu den globalen Aktien- und Rentenmärkten und orientiert sich an der gleichnamigen und seit 2007 mit einem Track Record und einem herausragendem Rendite-Risiko-Verhältnis ausgestatteten Anlagestrategie. Der Investmentansatz konnte in der Vergangenheit durch konstant gute Ergebnisse überzeugen. Gerade in schwierigen Marktphasen wie der Finanzmarkt- und der Corona-Krise 2008 zeigte sich die Überlegenheit der Strategie durch erfolgreichen Kapitalerhalt. Grundlage des Ansatzes ist eine Makro- bzw. Top-Down-Analyse, aus der heraus das Management die jeweiligen Asset-Klassen und Marktsegmente allokiert. Die Finanzmärkte sind weitgehend mikro-effizient, aber makro-ineffizient. Das Fondsmanagement nutzt diese makroökonomischen Ineffizienzen durch eine flexible Assetklassen-, Sektor-, Faktor- & Länderallokation aus. Die Umsetzung der Aktienquote über ETFs ermöglicht zudem eine Partizipation an verschiedenen Faktorprämien (z.B. Low Volatility, Growth). Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine mittelfristige absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an. Der MainSky Macro Allocation Fund ist ein Artikel 8–Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.

    Disclaimer Dieses Informationsmaterial enthält kein Angebot zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Alleinige Grundlage für den Erwerb von MainSky Investmentfonds sind die jeweiligen Verkaufsprospekte. Die Informationen in diesem Dokument sind ausschließlich zur Veranschaulichung und zur Diskussion bestimmt und stellen keine Beratung dar. Die enthaltenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren lediglich die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle. Angaben über Anlageergebnisse und Anlageziele sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. 















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