Kontron Aktie heute im Plus - 04.05.2026

Die Kontron Aktie konnte bisher um +1,12 % auf 21,620€ zulegen. Das sind +0,240 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kontron Aktie. Nach einem Plus von +2,59 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 21,620€, mit einem Plus von +1,12 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Kontron ist ein Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen für Industrie, Transport, Medizintechnik und Telekom. Hauptprodukte sind modulare Industrie-PCs, Edge-Computer, Steuerungen und Software/Services. Marktstellung: einer der führenden europäischen Player im Industrial-IoT. Wichtige Konkurrenten: Advantech, Siemens (Industrial PC), Beckhoff, Eurotech. USP: starke Branchenfokussierung, langzeitverfügbare, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der Kontron Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,53 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,94 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,98 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Kontron eine negative Entwicklung von -6,28 % erlebt.

Kontron Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,94 % 1 Monat +11,98 % 3 Monate -4,53 % 1 Jahr -0,37 %

Informationen zur Kontron Aktie

Stand: 04.05.2026, 09:19 Uhr

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,38 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,49 %. Emerson Electric notiert im Minus, mit -1,50 %. Rockwell Automation notiert im Minus, mit -0,80 %. Schneider Electric legt um +0,15 % zu Siemens notiert im Plus, mit +0,06 %.

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Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.