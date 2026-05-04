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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Überwiegend freundlicher Start in den Mai

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet freundlich in den Mai mit Plus
    • Trendwende am Donnerstag erholt um 2,5 Prozent
    • Trumpzölle belasten BMW Mercedes und Volkswagen
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Überwiegend freundlicher Start in den Mai
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem langen Wochenende und dem starken Donnerstag ist der Dax am Montag recht freundlich in den Monat Mai gestartet. Der deutsche Leitindex verbuchte wenige Minuten nach dem Xetra-Auftakt ein Plus von 0,14 Prozent auf 24.328 Punkte.

    Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax mit einer enormen Trendwende im Tagesverlauf das Chartbild klar aufgehellt. Nach einem Start am Tagestief von 23.715 Punkten hatte er sich um fast zweieinhalb Prozent erholt und am Tageshoch geschlossen.

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    Für den MDax mit den mittelgroßen Werten ging es am Montag um 0,77 Prozent auf 30.826 Zähler aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte knapp im Minus.

    Hinsichtlich des Nahost-Kriegs bleiben Anleger auf der Hut, blicken auf die Ölpreise und hoffen auf eine Öffnung der Straße von Hormus. Die Situation habe sich über das Wochenende nicht wesentlich verbessert, aber auch nicht wesentlich verschlechtert", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Die Nachrichtenlage bleibe undurchsichtig.

    Neue Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump auf Fahrzeuge aus der EU belasteten im Dax BMW , Mercedes-Benz und Volkswagen . Trump-Drohungen seien in der Vergangenheit allerdings teilweise Verhandlungsmasse gewesen oder angepasst worden, kommentierte Marktanalyst Jens Klatt vom Broker XTB. Und auch jetzt seien rasche bilaterale Gespräche zwischen den USA und der EU mit deutschen Herstellern sehr wahrscheinlich./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 76,40 auf Tradegate (04. Mai 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,50 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +5,88 %/+54,12 % bedeutet.




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