SAP Aktie heute im Plus (148,44€) - 04.05.2026

Die SAP Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,70 % auf 148,44€. Damit gewinnt die Aktie +3,90 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 148,44€, mit einem Plus von +2,70 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl sich die SAP Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -11,79 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -1,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SAP -29,44 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,39 % 1 Monat -1,19 % 3 Monate -11,79 % 1 Jahr -44,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 04.05.2026, 09:20 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs Kurs und Bewertung: Diskussionen über KI-getriebene Effizienzgewinne und möglichen Personalabbau, der Geschäftsmodell- und Lizenzänderungen (pro Bot statt pro Arbeitsplatz) sowie Wachstumsrisiken auslösen könnte. Technisch sehen Nutzer eine intakte Abwärtsbewegung mit Konsolidierung, Gap-Test und möglichen Niveaus bei ~142/130; langfristiger Uptrend bleibt fraglich. Analystenmeinungen und fairer Wert (um 200 €) sowie makro-/geopolitische Unsicherheiten werden ebenfalls thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 181,77 Mrd. € wert.

Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 19 2026

Nach 12 Monaten höchster Volatilität und Richtungslosigkeit wird klar: Die Neuzeit wird nicht im Elfenbeinturm entschieden, sondern an den Fronten geopolitischer Konflikte. Europas lange Friedensphase ist vorbei und die neuen Kriege werden durch …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,03 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,63 %. Oracle notiert im Plus, mit +7,91 %. ServiceNow legt um +3,56 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +4,51 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.