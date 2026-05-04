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    Besonders beachtet!

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    Apple Aktie steigt - 04.05.2026

    Am 04.05.2026 ist die Apple Aktie, bisher, um +3,09 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Apple Aktie.

    Besonders beachtet! - Apple Aktie steigt - 04.05.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

    Apple aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.05.2026

    Die Apple Aktie notiert aktuell bei 238,35 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,09 % zugelegt, was einem Anstieg von +7,15  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Apple Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 238,35, mit einem Plus von +3,09 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Apple Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,59 %. Im Jahr 2026 gab es für Apple bisher ein Plus von +2,91 %.

    Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,71 %
    1 Monat +7,59 %
    3 Monate +4,90 %
    1 Jahr +32,40 %
    Stand: 04.05.2026, 09:20 Uhr

    Informationen zur Apple Aktie

    Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,50 Bil. € wert.

    Im Plus erwartet


    FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach dem langen Wochenende knüpft der Dax am Montag zunächst an den starken Donnerstag an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am frühen Morgen 0,2 Prozent höher auf 24.334 …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Alphabet und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,42 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,95 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,61 %. Samsung Electronics legt um +4,19 % zu

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    Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Apple

    +3,16 %
    +3,71 %
    +7,59 %
    +4,90 %
    +32,40 %
    +58,97 %
    +117,52 %
    +1.047,08 %
    +9.341,81 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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