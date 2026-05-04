Apple Aktie legt deutlich zu - 04.05.2026

Die Apple Aktie notiert aktuell bei 238,35€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,09 % zugelegt, was einem Anstieg von +7,15 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Apple Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 238,35€, mit einem Plus von +3,09 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Apple Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,59 %. Im Jahr 2026 gab es für Apple bisher ein Plus von +2,91 %.

Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,71 % 1 Monat +7,59 % 3 Monate +4,90 % 1 Jahr +32,40 %

Stand: 04.05.2026, 09:20 Uhr

Informationen zur Apple Aktie

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,50 Bil. € wert.

FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach dem langen Wochenende knüpft der Dax am Montag zunächst an den starken Donnerstag an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am frühen Morgen 0,2 Prozent höher auf 24.334 …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Alphabet und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,42 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,95 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,61 %. Samsung Electronics legt um +4,19 % zu

Apple Aktie jetzt kaufen?

Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



