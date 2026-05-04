Salesforce - Aktie gewinnt kräftig - 04.05.2026

Die Salesforce Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,03 % auf 156,50€ zulegen. Das sind +6,06 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salesforce Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 156,50€, mit einem Plus von +4,03 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Salesforce konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,65 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +2,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,24 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -30,93 % verloren.

Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,69 % 1 Monat -2,24 % 3 Monate -5,65 % 1 Jahr -35,22 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Stand: 04.05.2026, 09:20 Uhr

Es gibt 818 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,80 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Adobe, Microsoft und Co.

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,24 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,61 %. Oracle notiert im Plus, mit +7,91 %. SAP legt um +2,71 % zu

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.