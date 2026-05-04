Shopify Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 04.05.2026

Die Shopify Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,56 % auf 108,98€. Damit gewinnt die Aktie +5,74 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Shopify Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,58 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 108,98€, mit einem Plus von +5,56 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Shopify einen Gewinn von +8,56 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Shopify Aktie damit um +1,60 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,43 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -21,02 % verloren.

Shopify Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,60 % 1 Monat +6,43 % 3 Monate +8,56 % 1 Jahr +25,16 %

Informationen zur Shopify Aktie

Stand: 04.05.2026, 09:21 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 133,30 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Adobe, Salesforce und Co.

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,24 %. Salesforce notiert im Plus, mit +4,03 %.

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Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.