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    Aktien Asien

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    Rekordrally von Kospi und Taiex - Börsen in Japan und China zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Kospi und Taiex stiegen stark auf Rekordhochs
    • US-Technologiebranche und Apple befeuerten Rallye
    • Kospi plus 5,1 Prozent und Taiex zogen kräftig an
    Aktien Asien - Rekordrally von Kospi und Taiex - Börsen in Japan und China zu
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An Asiens Börsen haben zum Wochenstart vor allem die kräftigen Gewinne in Südkorea und Taiwan die Blicke auf sich gezogen. Sowohl der Kospi als auch der Taiex setzten zu einer beeindruckenden Rally an und erreichten Rekordhochs. Der MSCI Asia Pacific , in dem mehr als 1.200 Unternehmen aus dem Großraum Asien-Pazifik enthalten sind, erklomm im Handelsverlauf mit mehr als 2 Prozent ebenfalls eine Bestmarke, während in Japan und auf dem chinesischen Festland an diesem Montag nicht gehandelt wurde.

    Marktexperten verwiesen als wichtigen Treiber für Kospi & Co. auf die US-Technologiebranche. Dort hatte am Freitag "Mag7"-Gigant Apple mit seiner Quartalsbilanz und den weiteren Aussichten überzeugt und dazu beigetragen, dass der beachtete US-Index S&P 500 die fünfte Woche in Folge stieg. Das KI-Thema gewinne wieder an Bedeutung, nachdem es durch den Iran-Krieg zeitweise in den Hintergrund gedrängt worden sei, hieß es.

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    Zwar ist ein Ende des Konflikts in Nahost weiterhin nicht absehbar, aber die im April vereinbarte Waffenruhe hält. Aktuell prüft der Iran die Antwort der USA auf Teherans Vorschlag für ein Kriegsende. Die Drohungen bleiben unterdessen bestehen. So wollen die Vereinigten Staaten an diesem Montag eine Initiative starten, um Schiffen zu helfen, die wegen der Blockade der Straße von Hormus feststecken, während der Iran umgehend vor Aktionen in der strategisch wichtigen Meerenge warnte.

    Während in Japan und auf dem chinesischen Festland die Aktienmärkte am Montag feiertagsbedingt geschlossen blieben, setzte der Kospi nach einem Feiertag am Freitag zur Rally an. Er gewann letztlich 5,1 Prozent auf 6.937 Punkte und ist in diesem Jahr nun bereits um mehr als 70 Prozent nach oben geschossen. Abgesehen von Hoffnungen auf die Öffnung der Straße von Hormus trieb an diesem Handelstag insbesondere die Tech-Rally in den USA die Kurse an. SK Hynix gewannen knapp 12 Prozent, womit vor allem diese Aktie zum Kursanstieg des südkoreanischen Kospi beitrug. Die Bank of America hatte ihr Kursziel angehoben und ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Kursgewinne von 4 Prozent verzeichnete zudem das Papier von Samsung .

    In Taiwan stieg der Taiex um 4,6 Prozent auf 40.705 Zähler. Dort gewannen TSMC 6,6 Prozent.

    In Hongkong stieg der Hang-Seng-Index zuletzt um 1,4 Prozent auf 26.140 Punkte. Dort trieben neben Techwerten auch Immobilienaktien an. Die US-Bank Morgan Stanley hatte zuvor ihre Schätzungen für die Immobilienpreise angehoben./ck/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 238,7 auf Tradegate (04. Mai 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +3,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,50 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 301,88USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +17,45 %/+36,33 % bedeutet.




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