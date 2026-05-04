Linkerbot
China-Start-up baut Wunderhände: Bewertung von 6 Mrd. US-Dollar in Sicht?
Linkerbot wächst rasant: Die Roboterhände können schrauben, greifen und einfädeln – und sollen bald in riesigen Stückzahlen produziert werden.
- 80 Prozent Marktanteil weltweit für Roboterhände
- Produktion 5.000 pro Monat, Ziel eine Million Paar
- Über 500 Feinmotorikfähigkeiten, Schrauben und Einfädeln
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Linkerbot, ein Start-up für Roboterhände, strebt in seiner nächsten Finanzierungsrunde eine Bewertung von 6 Milliarden US-Dollar an. In der vorherigen Woche hat es eine Runde zu einem Wert von 3 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Das erst zwei Jahre alte Unternehmen hält bereits über 80 Prozent des Weltmarkts für hochentwickelte Roboterhände.
Alex Zhou, Geschäftsführer des Unternehmens, sagte gegenüber Reuters: "Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich eine Million Paar Roboterhände herzustellen. Unsere aktuelle Produktionskapazität ist bereits recht groß; wir produzieren derzeit fast 5.000 Einheiten pro Monat und erwarten, dass diese Zahl sehr bald auf rund 10.000 pro Monat steigen wird."
Während sich viele Konkurrenten auf Haushaltsaufgaben wie Putzen, Aufräumen und Wäschefalten konzentrieren, verfolgt das in Peking ansässige Unternehmen Linkerbot einen anderen Weg. Die Technologieplattform des Unternehmens hat bereits über 500 reale Feinmotorikfähigkeiten erfasst und in sofort einsatzbereite Aktionen für die Produkte von Linkerbot umgewandelt.
Die Hände können bereits schnell Schrauben drehen, weiche Gegenstände aufheben, einen Faden in eine Nadel einfädeln und sehr präzise Fabrikarbeiten ausführen. Zu den prominenten frühen Investoren zählen große Technologiekonzerne wie Alibabas Ant Group, Risikokapitalfonds und staatlich geförderte Kapitalgesellschaften.
Während humanoide Roboter nach wie vor sehr teuer sind, behauptet Linkerbot, dass seine Hände keinen passenden Kopf und Körper benötigen. Stattdessen können sie einfach an herkömmlichen Roboterarmen angebracht werden, was dazu beiträgt, die Kosten niedrig zu halten.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 114,8EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.