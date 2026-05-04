China-Start-up baut Wunderhände: Bewertung von 6 Mrd. US-Dollar in Sicht?

Linkerbot wächst rasant: Die Roboterhände können schrauben, greifen und einfädeln – und sollen bald in riesigen Stückzahlen produziert werden.

Linkerbot, ein Start-up für Roboterhände, strebt in seiner nächsten Finanzierungsrunde eine Bewertung von 6 Milliarden US-Dollar an. In der vorherigen Woche hat es eine Runde zu einem Wert von 3 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Das erst zwei Jahre alte Unternehmen hält bereits über 80 Prozent des Weltmarkts für hochentwickelte Roboterhände. Alex Zhou, Geschäftsführer des Unternehmens, sagte gegenüber Reuters: "Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich eine Million Paar Roboterhände herzustellen. Unsere aktuelle Produktionskapazität ist bereits recht groß; wir produzieren derzeit fast 5.000 Einheiten pro Monat und erwarten, dass diese Zahl sehr bald auf rund 10.000 pro Monat steigen wird."