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    SanDisk Corporation Aktie steigt zweistellig - 04.05.2026

    Am 04.05.2026 ist die SanDisk Corporation Aktie, bisher, um +11,98 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - SanDisk Corporation Aktie steigt zweistellig - 04.05.2026
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com

    SanDisk Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.05.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +11,98 % konnte die SanDisk Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SanDisk Corporation Aktie. Nach einem Plus von +3,15 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.236,23$, mit einem Plus von +11,98 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die SanDisk Corporation Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +23,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +73,09 %. Im Jahr 2026 gab es für SanDisk Corporation bisher ein Plus von +96,26 %.

    Während SanDisk Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,43 %.

    SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +23,62 %
    1 Monat +73,09 %
    3 Monate +96,26 %
    1 Jahr +96,26 %
    Stand: 04.05.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

    Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,44 Mrd.USD € wert.

    SanDisk mit kräftigem Plus seit Jahresbeginn


    SanDisk stand zuletzt klar im Fokus des Marktes und zeigte eine ausgeprägte Trenddynamik. Entscheidend ist nun, wie stabil sich die Aktie nach dem jüngsten Ausbruch behauptet?

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    Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SanDisk Corporation

    +8,25 %
    +18,34 %
    +78,51 %
    +105,72 %
    +3.631,53 %
    +3.197,22 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM
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