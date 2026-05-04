AKTIE IM FOKUS
Evotec stark nach Erfolg in Almirall-Kooperation
- Evotec-Aktie steigt deutlich nach Kooperationsnews
- Aktie stieg 6% und übersprang 100-Tage-Linie
- Kandidat für präklinische Forschung als Meilenstein
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kooperation zwischen Evotec und Almirall trägt erste Früchte und die Aktie des deutschen Wirkstoffforschers reagiert am Montag entsprechend positiv. Die Papiere von Evotec klettern im frühen Handel um gut 6 Prozent auf 5,565 Euro und ziehen damit über ihre 100-Tage-Durchschnittslinie.
Ziel der Kooperation mit dem Global Player Almirall ist die Erforschung und Entwicklung neuartiger Therapeutika zur Behandlung schwerer Hauterkrankungen, darunter eine Reihe von immunvermittelten entzündlichen Erkrankungen.
Inzwischen gelang die Auswahl eines Kandidaten für die präklinische Forschung, was Evotec als wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit bezeichnet. Den branchenüblichen Zeitrahmen für die Identifikation eines Entwicklungskandidaten habe man damit deutlich unterschritten, so das Unternehmen./ag/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,87 % und einem Kurs von 5,505 auf Tradegate (04. Mai 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +4,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 967,92 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +82,98 %/+64,68 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evotec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Evotec gibt ersten präklinischen Entwicklungskandidaten aus Dermatologie-Kooperation mit Almirall bekannt
- Evotec und Almirall bringen gemeinsam Small‑Molecule‑Programm deutlich schneller als branchenüblich in die präklinische Entwicklung
- Kooperation verbindet Evotecs end-to-end integrierte, KI-/ML‑gestützte F&E‑Kompetenzen mit Almiralls führender Expertise in medizinischer Dermatologie
wb, sorry, aber das ist WIRKLICH lachhaft. Am 2. April kommt das Filing, am 3. April kündigt der seniore CFO dann spontan in einer Kurzschlussreaktion seinen CFO Job, weil er Angst vor MAK hat - und dann soll innerhalb von drei Wochen die Beauftragung eines Headhunters, die Zusammenstellung einer Short List, Interviews des Headhunters mit den Kandidaten, die Gespräche mit anderen Vorständen und den Aufsichtsräten UND Gehaltsverhandlungen inkl. Unterschrift stattgefunden haben? Stellst Du Dir so einen CFO search process bei einem börsennotierten Unternehmen vor? Oder habe ich die Stepstone Annonce vergessen?
Manchmal kann man nur noch mit dem Kopf schütteln…am Rande, Google bringt so etwas hervor:
„Set Expectations With Data “Industry research shows executive searches average 4-6 months. Our last three took 5, 6, and 7 months respectively. Planning for 6 months ensures success while maintaining urgency.”“
Quelle: https://altios.com/publication/executive-search-process-timeline-the-6-month-reality-no-one-wants-to-hear/#:~:text=Making%20It%20Work:%20Your%20Strategic,the%20one%20nobody%20else%20found.