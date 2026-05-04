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    AKTIE IM FOKUS

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    Evotec stark nach Erfolg in Almirall-Kooperation

    Für Sie zusammengefasst
    • Evotec-Aktie steigt deutlich nach Kooperationsnews
    • Aktie stieg 6% und übersprang 100-Tage-Linie
    • Kandidat für präklinische Forschung als Meilenstein
    AKTIE IM FOKUS - Evotec stark nach Erfolg in Almirall-Kooperation
    Foto: pressfoto - freepik

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kooperation zwischen Evotec und Almirall trägt erste Früchte und die Aktie des deutschen Wirkstoffforschers reagiert am Montag entsprechend positiv. Die Papiere von Evotec klettern im frühen Handel um gut 6 Prozent auf 5,565 Euro und ziehen damit über ihre 100-Tage-Durchschnittslinie.

    Ziel der Kooperation mit dem Global Player Almirall ist die Erforschung und Entwicklung neuartiger Therapeutika zur Behandlung schwerer Hauterkrankungen, darunter eine Reihe von immunvermittelten entzündlichen Erkrankungen.

    Inzwischen gelang die Auswahl eines Kandidaten für die präklinische Forschung, was Evotec als wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit bezeichnet. Den branchenüblichen Zeitrahmen für die Identifikation eines Entwicklungskandidaten habe man damit deutlich unterschritten, so das Unternehmen./ag/mis

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    Evotec

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    -30,68 %
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    -85,08 %
    +55,46 %
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    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,87 % und einem Kurs von 5,505 auf Tradegate (04. Mai 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +4,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 967,92 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +82,98 %/+64,68 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs Bewertung und Perspektive: MAK Capital hat per 13D weiter gekauft (~+280k Aktien, nun ~7,1%) und zieht ins Aufsichtsrat; offen bleibt, ob dessen Forderung nach Carve‑out/IPO von Just USA verfolgt wird. Diskussionen über Managementwechsel (CFO‑Abgang, 1,5 Mio. € Abfindung), CEO‑Vergütung und fehlende Aktienbindung sowie die Bedeutung des Paketgeschäfts/Sandoz‑Deals für Umsatz und Turnaround.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

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    dpa-AFX
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