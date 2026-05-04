🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPlanet Ventures AktievorwärtsNachrichten zu Planet Ventures
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Planet Ventures beruft Dr. Bora Uygun zum Leiter der Abteilung Space Investments und gewährt Optionen und RSUs

    Planet Ventures beruft Dr. Bora Uygun zum Leiter der Abteilung Space Investments und gewährt Optionen und RSUs
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia – 4. Mai 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U) („Planet“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Berufung von Dr. Bora Uygun zum Leiter der Abteilung Space Investments bekannt zu geben, wodurch das Führungsteam des Unternehmens weiter gestärkt wird, da es seinen Fokus auf wachstumsstarke Bereiche in der privaten Raumfahrt und auf Chancen im Bereich fortschrittlicher Technologien richtet.

     

    Dr. Uygun ist ein weltweit geschätzter Unternehmer und Investor mit umfassender Expertise in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, künstliche Intelligenz, Telekommunikation und Fintech. Er besitzt einen Ph.D. in Informationstechnologien und hat über ein Jahrzehnt damit verbracht, in innovative, wegweisende Unternehmen zu investieren.

     

    Seit 2012 ist Dr. Uygun als Business Angel tätig und hat ein äußerst erfolgreiches und breit gefächertes Portfolio aufgebaut, das Unternehmen im Frühstadium aus den Bereichen Fintech, KI und Luft- und Raumfahrt umfasst. Insbesondere war er ein früher Anleger bei Robinhood, einem der weltweit bekanntesten Fintech-Börsengänge, was seine Fähigkeit unterstreicht, bahnbrechende Chancen bereits in einem sehr frühen Stadium zu erkennen.

     

    Dr. Uygun hat mit führenden globalen Anlegern zusammengearbeitet und in mehreren Sektoren kontinuierlich einen Scharfsinn für Investitionen und eine starke Performance gezeigt. Er ist zudem ein sehr engagiertes Mitglied des globalen Startup-Ökosystems und nimmt als gefragter Redner regelmäßig an Pitch-Wettbewerben, Mentorenprogrammen und Branchenveranstaltungen teil. In Anerkennung seiner Erfolge und seines Einflusses wurde er 2021 von Business Insider zu einem der 100 weltweit führenden Business Angels gekürt.

     

    In seiner neuen Funktion wird Dr. Uygun die Anlagestrategie von Planet im Bereich Raumfahrt leiten und dabei sein technisches Fachwissen sowie sein globales Netzwerk einsetzen, um vielversprechende private Raumfahrtunternehmen zu identifizieren, zu bewerten und zu unterstützen. Seine Berufung ist ein bedeutender Schritt nach vorne in Bezug auf die Mission von Planet, Anlegern Zugang zur sich rasch entwickelnden und wachstumsstarken Weltraumwirtschaft zu verschaffen.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Planet Ventures beruft Dr. Bora Uygun zum Leiter der Abteilung Space Investments und gewährt Optionen und RSUs Vancouver, British Columbia – 4. Mai 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U) („Planet“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Berufung von Dr. Bora Uygun zum Leiter der Abteilung Space Investments bekannt zu …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     