Planet Ventures beruft Dr. Bora Uygun zum Leiter der Abteilung Space Investments und gewährt Optionen und RSUs

Vancouver, British Columbia – 4. Mai 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U) („Planet“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Berufung von Dr. Bora Uygun zum Leiter der Abteilung Space Investments bekannt zu geben, wodurch das Führungsteam des Unternehmens weiter gestärkt wird, da es seinen Fokus auf wachstumsstarke Bereiche in der privaten Raumfahrt und auf Chancen im Bereich fortschrittlicher Technologien richtet.

Dr. Uygun ist ein weltweit geschätzter Unternehmer und Investor mit umfassender Expertise in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, künstliche Intelligenz, Telekommunikation und Fintech. Er besitzt einen Ph.D. in Informationstechnologien und hat über ein Jahrzehnt damit verbracht, in innovative, wegweisende Unternehmen zu investieren.

Seit 2012 ist Dr. Uygun als Business Angel tätig und hat ein äußerst erfolgreiches und breit gefächertes Portfolio aufgebaut, das Unternehmen im Frühstadium aus den Bereichen Fintech, KI und Luft- und Raumfahrt umfasst. Insbesondere war er ein früher Anleger bei Robinhood, einem der weltweit bekanntesten Fintech-Börsengänge, was seine Fähigkeit unterstreicht, bahnbrechende Chancen bereits in einem sehr frühen Stadium zu erkennen.

Dr. Uygun hat mit führenden globalen Anlegern zusammengearbeitet und in mehreren Sektoren kontinuierlich einen Scharfsinn für Investitionen und eine starke Performance gezeigt. Er ist zudem ein sehr engagiertes Mitglied des globalen Startup-Ökosystems und nimmt als gefragter Redner regelmäßig an Pitch-Wettbewerben, Mentorenprogrammen und Branchenveranstaltungen teil. In Anerkennung seiner Erfolge und seines Einflusses wurde er 2021 von Business Insider zu einem der 100 weltweit führenden Business Angels gekürt.

In seiner neuen Funktion wird Dr. Uygun die Anlagestrategie von Planet im Bereich Raumfahrt leiten und dabei sein technisches Fachwissen sowie sein globales Netzwerk einsetzen, um vielversprechende private Raumfahrtunternehmen zu identifizieren, zu bewerten und zu unterstützen. Seine Berufung ist ein bedeutender Schritt nach vorne in Bezug auf die Mission von Planet, Anlegern Zugang zur sich rasch entwickelnden und wachstumsstarken Weltraumwirtschaft zu verschaffen.