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    Pacific Avenue Capital Partners nimmt exklusive Verhandlungen über den Erwerb von ESE World, dem europäischen Abfallbehältergeschäft von Amcor, auf

    LOS ANGELES, CA UND PARIS, FR / ACCESS Newswire / 4. Mai 2026 / Pacific Avenue Capital Partners („Pacific Avenue“), eine globale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Unternehmensausgliederungen und andere komplexe Transaktionen im Mittelstand spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Pacific Avenue exklusive Verhandlungen über den Erwerb von ESE World (das „Unternehmen“ oder „ESE“) von Amcor, einem der weltweit führenden Verpackungsunternehmen, aufgenommen hat.

     

    ESE ist der führende europäische Hersteller von Abfallbehältern aus Kunststoff und Stahl sowie Anbieter damit verbundener Abfallentsorgungsdienstleistungen. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Umsatz von rund 300 Mio. € und bedient Kunden weltweit von seinen drei Produktionsstätten in Deutschland (Neuruppin und Olpe) und Frankreich (Crissey) aus.

     

    Unter der Führung von Pacific Avenue wird sich ESE darauf konzentrieren, die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen und verschiedene Wachstumsinitiativen umzusetzen, die mit operativen Verbesserungen, geografischer Expansion und strategischen Zukäufen verbunden sind. Pacific Avenue wird eng mit dem bestehenden Managementteam von ESE zusammenarbeiten, um diese Initiativen voranzutreiben und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu beschleunigen.

     

    „Diese Transaktion markiert eine spannende nächste Wachstumsphase für ESE. Das Unternehmen passt hervorragend in unser Portfolio branchenführender Firmen und unterstreicht die Position von Pacific Avenue als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmensverkäufer in der EU und weltweit, die eine reibungslose Abwicklung komplexer Ausgliederungen anstreben. Mit einer starken Marke, branchenführender Innovation und einer soliden Marktposition freuen wir uns darauf, die erforderlichen Ressourcen und das Fachwissen bereitzustellen, um langfristige Wertschöpfung voranzutreiben.“

     

    – Chris Sznewajs, Gründer und Managing Partner von Pacific Avenue

     

    „ESE ist ein hochwertiges Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Produktinnovationen und einem starken, treuen Kundenstamm. Pacific Avenue freut sich darauf, mit dem Managementteam von ESE zusammenzuarbeiten und sowohl organisch als auch durch strategische Add-on-Akquisitionen in das Unternehmen zu reinvestieren. Aufbauend auf einer soliden operativen Grundlage sehen wir erhebliche Chancen, die nächste Wachstumsphase von ESE und die langfristige Wertschöpfung zu unterstützen.“

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    Verfasst von IRW Press
    Pacific Avenue Capital Partners nimmt exklusive Verhandlungen über den Erwerb von ESE World, dem europäischen Abfallbehältergeschäft von Amcor, auf LOS ANGELES, CA UND PARIS, FR / ACCESS Newswire / 4. Mai 2026 / Pacific Avenue Capital Partners („Pacific Avenue“), eine globale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Unternehmensausgliederungen und andere komplexe Transaktionen im Mittelstand …
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