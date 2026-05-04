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    Besonders beachtet!

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    eBay Aktie explodiert - 04.05.2026

    Am 04.05.2026 ist die eBay Aktie, bisher, um +11,58 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der eBay Aktie.

    Besonders beachtet! - eBay Aktie explodiert - 04.05.2026
    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com

    eBay betreibt einen globalen Online-Marktplatz für C2C- und B2C-Handel, verdient primär an Transaktions- und Listing-Gebühren. Kernprodukt ist die Auktions- und Festpreisplattform inkl. Zahlungs- und Händler-Tools. Marktstellung: etablierter, aber langsamer wachsender Player im E-Commerce. Hauptkonkurrenten: Amazon, Etsy, Alibaba, lokale Kleinanzeigenportale. USP: Auktionsformat, Gebrauchtwarenfokus, Nischen- und Sammlermarkt.

    Wie hat sich die eBay-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von +11,58 % konnte die eBay Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die eBay Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,72 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 98,40, mit einem Plus von +11,58 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die eBay Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +27,58 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,11 %. Im Jahr 2026 gab es für eBay bisher ein Plus von +34,31 %.

    eBay Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,44 %
    1 Monat +18,11 %
    3 Monate +27,58 %
    1 Jahr +65,34 %
    Stand: 04.05.2026, 09:36 Uhr

    Informationen zur eBay Aktie

    Es gibt 448 Mio. eBay Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,08 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Walmart und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,42 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,28 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +3,14 %. Etsy verliert -0,99 %

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    Ob die eBay Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur eBay Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    eBay

    +9,65 %
    +19,44 %
    +18,11 %
    +27,58 %
    +65,34 %
    +144,41 %
    +106,25 %
    +373,78 %
    +5.435,20 %
    ISIN:US2786421030WKN:916529
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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