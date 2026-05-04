GameStop Aktie bestätigt den positiven Trend - 04.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von GameStop. Mit einer Performance von +11,10 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der GameStop Aktie. Nach einem Plus von +1,24 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 23,620€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

GameStop ist ein US-Einzelhändler für Gaming, Konsolen, Zubehör und gebrauchte Spiele, ergänzt um Merchandising und digitale Guthabenkarten. Marktstellung: schrumpfender stationärer Spezialist in einem von Downloads und E-Commerce dominierten Markt. Wichtige Konkurrenten: Amazon, Walmart, Best Buy, MediaMarkt/Saturn. Mögliche USPs: Trade-in-Programm, Community-Nähe, Meme-Stock-Status als Kapitalmarktbesonderheit.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die GameStop Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,73 %. Im Jahr 2026 gab es für GameStop bisher ein Plus von +38,63 %.

GameStop Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,36 % 1 Monat +21,73 % 3 Monate +17,94 % 1 Jahr +0,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur GameStop Aktie

Stand: 04.05.2026, 09:36 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit um die geplante Übernahme von eBay durch GameStop. Offiziell wird ein Angebot von 125 USD je Aktie diskutiert, mit einer Bar-/Aktien-Teilstruktur. Debatten drehen sich um Synergien, Kostenreduktionen, Schuldentragbarkeit und mögliche Kapitalmaßnahmen. Kursziele um 50€ werden genannt; Short-Squeeze-Spekulationen und Vergleiche zu Wirecard tauchen auf, während Gerüchte über Amazon-Konkurrenz kursieren.

Informationen zur GameStop Aktie

Es gibt 448 Mio. GameStop Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,60 Mrd. € wert.

GameStop hat ein milliardenschweres Übernahmeangebot für eBay vorgelegt und treibt die Aktie damit zweistellig nach oben.

GameStop setzt alles auf eine Karte: Das Unternehmen, das vor kurzem noch als Sanierungsfall galt, bereitet sich darauf vor, ein Übernahmeangebot für den Online-Marktplatz eBay zu machen. Laut Berichten des Wall Street Journal hat CEO Ryan Cohen mit …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von GameStop

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,42 %. Best Buy notiert im Minus, mit -0,16 %. Target notiert im Plus, mit +0,18 %. eBay legt um +10,78 % zu Walmart notiert im Minus, mit -0,28 %.

GameStop Aktie jetzt kaufen?

Ob die GameStop Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GameStop Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.