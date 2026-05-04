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    Besonders beachtet!

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    GameStop Aktie bestätigt den positiven Trend - 04.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die GameStop Aktie bisher um +11,10 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GameStop Aktie.

    Besonders beachtet! - GameStop Aktie bestätigt den positiven Trend - 04.05.2026
    Foto: Eric BVD - stock.adobe.com

    GameStop ist ein US-Einzelhändler für Gaming, Konsolen, Zubehör und gebrauchte Spiele, ergänzt um Merchandising und digitale Guthabenkarten. Marktstellung: schrumpfender stationärer Spezialist in einem von Downloads und E-Commerce dominierten Markt. Wichtige Konkurrenten: Amazon, Walmart, Best Buy, MediaMarkt/Saturn. Mögliche USPs: Trade-in-Programm, Community-Nähe, Meme-Stock-Status als Kapitalmarktbesonderheit.

    GameStop aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von GameStop. Mit einer Performance von +11,10 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der GameStop Aktie. Nach einem Plus von +1,24 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 23,620. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die GameStop Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,73 %. Im Jahr 2026 gab es für GameStop bisher ein Plus von +38,63 %.

    GameStop Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,36 %
    1 Monat +21,73 %
    3 Monate +17,94 %
    1 Jahr +0,90 %
    Stand: 04.05.2026, 09:36 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur GameStop Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit um die geplante Übernahme von eBay durch GameStop. Offiziell wird ein Angebot von 125 USD je Aktie diskutiert, mit einer Bar-/Aktien-Teilstruktur. Debatten drehen sich um Synergien, Kostenreduktionen, Schuldentragbarkeit und mögliche Kapitalmaßnahmen. Kursziele um 50€ werden genannt; Short-Squeeze-Spekulationen und Vergleiche zu Wirecard tauchen auf, während Gerüchte über Amazon-Konkurrenz kursieren.

    Zur GameStop Diskussion

    Informationen zur GameStop Aktie

    Es gibt 448 Mio. GameStop Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,60 Mrd. € wert.

    GameStop legt 56-Milliarden-Dollar-Gebot für eBay vor


    GameStop hat ein milliardenschweres Übernahmeangebot für eBay vorgelegt und treibt die Aktie damit zweistellig nach oben.

    GameStop plant mutigen Vorstoß: Übernahmeangebot für eBay im Gespräch


    GameStop setzt alles auf eine Karte: Das Unternehmen, das vor kurzem noch als Sanierungsfall galt, bereitet sich darauf vor, ein Übernahmeangebot für den Online-Marktplatz eBay zu machen. Laut Berichten des Wall Street Journal hat CEO Ryan Cohen mit …

    Borussia Dortmund, Atlassian Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von GameStop

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,42 %. Best Buy notiert im Minus, mit -0,16 %. Target notiert im Plus, mit +0,18 %. eBay legt um +10,78 % zu Walmart notiert im Minus, mit -0,28 %.

    GameStop Aktie jetzt kaufen?


    Ob die GameStop Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GameStop Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GameStop

    +10,82 %
    +13,36 %
    +21,73 %
    +17,94 %
    +0,90 %
    +40,65 %
    -27,81 %
    +262,09 %
    +261,46 %
    ISIN:US36467W1099WKN:A0HGDX
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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