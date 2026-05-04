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    Indexstrategien

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    Der Titan 20 Index – Größe und Stärke

    Mit dem Titan-20-Index-Zertifikat können Anleger in internationale Large Caps investieren und durch einen regelbasierten Trendstärke-Ansatz gezielt auf die aktuell stärksten Aktien setzen.

    Wenn die Titanen, das älteste griechische Göttergeschlecht, die Redaktion des Magazins Aktionär bei der Produktentwicklung inspiriert haben, dann sollte der Index die Anleger in goldene Zeiten führen – mit globalen Börsen-Riesen, die ihre (relative) Stärke unter Beweis stellen müssen. 

    Marktkapitalisierung und relative Stärke 

    Welche 20 Aktien es in das Portfolio den Aktionär Titan 20 Index und sein Index-Zertifikat von Morgan Stanley (DE000DA0AAT4) schaffen, wird in einem 3-stufigen Auswahlprozess ermittelt, in dem fundamentale und markttechnische Kennzahlen betrachtet werden. In einem ersten Schritt wird entschieden, ob ein Goldminen-Unternehmen aufgenommen wird: Dies ist immer dann der Fall, wenn der Goldpreis an einem der Beobachtungstage im März, Juni, September und Dezember oberhalb seiner 200-Tage-Linie notiert (relative Stärke). In einem zweiten Schritt wird eine Rangfolge für die Aktien der Indizes Solactive US Large Caps sowie Europe 600 erstellt, die auf den Kriterien der Marktkapitalisierung, der 3-Jahres-Wertentwicklung, aktueller Analysten-Ratings und der relativen Stärke (TSI-Wert) basiert. Derzeit im Index: Alphabet Inc (C-Shares), Applied Materials, ASML Holding, Banco Santander, Broadcom, Caterpillar, Citigroup, Corning, Dell, Dt. Telekom, GE Vernova, Kla Corp, Lam Research Corp, Micron Technology, Newmont, Nvidia, Siemens Energy, TJX Companies, Walmart, Welltower. Somit sind über 80 Prozent des Portfolios in US-Dollar angelegt. Die Zusammen-setzung kann unter der Index-ISIN (DE000SLA1144) auf solactive.com nachvollzogen werden. 

    Vierteljährliche Überprüfung – 100 Prozent regelbasiert 

    An den vierteljährlichen Rebalancing-Terminen wird die Indexzusammensetzung überprüft und alle Komponenten werden wieder mit 5 Prozent gewichtet. Da die Kennzahlen eine ziemliche Dynamik entfalten können, ist ein hoher Portfolioumschlag keine Ausnahme, wenn an den Märkten die Favoriten auf breiter Front wechseln, etwa bei einer Sektorrotation. Da der Index als Net-Total-Return-Index konzipiert ist, profitieren Anleger von den Dividendenzahlung durch Reinvestitionen. Die Managementgebühr beträgt 1,2 Prozent p.a. und wird auf täglicher Basis dem Indexstand entnommen. Die Geld-Brief-Spanne (Spread) liegt bei 0,08 Euro, also weniger als 0,3 Prozent. 

    ZertifikateReport-Fazit: Wer auf den Titan-20-Index setzt, investiert in Blue-Chip-Unternehmen mit hoher Markt-kapitalisierung und strebt an, durch einen Trendstärke-Ansatz eine nachhaltige Outperformance zu realisieren. Durch den auch künftig zu erwartenden Überhang von US-Dollar-Werten ist ein Wechselkursrisiko bei der Anlageentscheidung zu berücksichtigen.

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf vom Titan 20 Index oder von Anlageprodukten auf den Titan 20 Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de





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    Walter Kozubek
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    Verfasst von Walter Kozubek
    Indexstrategien Der Titan 20 Index – Größe und Stärke Der Titan-20-Index investiert in globale Blue-Chips mit hoher Marktkapitalisierung und strebt mittels eines Trendstärke-Ansatzes eine nachhaltige Outperformance an.
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