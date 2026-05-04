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    Unicredit erhöht Druck - Commerzbank wehrt sich energisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit plant Übernahmeangebot für Commerzbank
    • Commerzbank nennt Plan zerschlagend und ohne Prämie
    • Commerzbank betont Bedeutung ihres globalen Kundennetzes
    Unicredit erhöht Druck - Commerzbank wehrt sich energisch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Ringen um die Zukunft der Commerzbank spitzt sich zu: Während sich die italienische Unicredit bei einer außerordentlichen Hauptversammlung die Zustimmung ihrer Aktionäre für ein offizielles Übernahmeangebot holen will und für den 5. Mai ein offizielles Übernahmeangebot angekündigt hat, kontert die Commerzbank die jüngsten Vorstöße aus Mailand.

    "Was die Unicredit nach 18 Monaten und zahlreichen Treffen nun auf den Tisch gelegt hat, ist ein Plan, der die Bank, wie sie heute für ihre Kunden funktioniert, zerlegt und unseren Aktionären dafür keine Prämie zahlt", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, Michael Kotzbauer, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

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    "Lehnen keine Gespräche mit der Unicredit ab"

    Kotzbauer betonte, die Commerzbank lehne "keine Gespräche mit der Unicredit ab". Es habe in den vergangenen Monaten viele Treffen gegeben. "In keinem dieser Treffen war Unicredit aber je daran interessiert, über unser Geschäftsmodell oder ihre Pläne bei der Commerzbank zu reden." Das habe die Unicredit erst getan, nachdem sie am 16. März unabgestimmt ein Angebot für die Commerzbank-Aktionäre angekündigt hatte. Dieses will Unicredit-Chef Andrea Orcel an diesem Dienstag konkretisieren.

    "Überdimensioniertes" Auslandsnetz?

    Die Unicredit, die im September 2024 bei der Commerzbank eingestiegen war, ist inzwischen mit Abstand größter Anteilseigner der Commerzbank vor dem deutschen Staat. Erst kürzlich präsentierte Unicredit-Chef Orcel einen Umbauplan für den Fall einer Übernahme. Dabei kritisierte er unter anderem, das Auslandsnetz der Commerzbank sei "überdimensioniert" und "ineffizient".

    Commerzbank-Manager Kotzbauer, der das Firmenkundengeschäft verantwortet, bezeichnet die Präsentation als "feindliches Vorgehen mit irreführenden Darstellungen". Mit Standorten in mehr 40 Ländern betreibe die Commerzbank "ein globales und effizientes Netzwerk aus Niederlassungen und Repräsentanzen", sagt Kotzbauer. "Rund 58 Prozent der Erträge mit unseren Firmenkunden haben einen klaren Bezug zu unserem internationalen Netzwerk. Ohne diese Auslandsbrückenfunktion wäre die Commerzbank nicht mehr die Commerzbank. Wir wurden 1870 genau aus diesem Grund als Außenhandelsbank gegründet."/ben/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 35,37 auf Tradegate (04. Mai 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +2,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,34 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -2,52 %/+23,28 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das UniCredit-Übernahmeangebot für die Commerzbank, das viele als zu niedrig (aktuell ~30,80 €/Aktie bzw. Aktientausch 0,485 UC) und ohne Barkomponente kritisiert wird. Diskutiert werden erwartete Nachbesserung, mögliche Kursziele ≥40 €, Bedeutung der Q1-Zahlen am 08.05. (Prognoseanhebung), Dividende ~1,10 € Mitte Mai, Bewertungsargumente (niedriges KGV 2027, mBank-/comdirect-/Immobilienwerte) sowie Verwässerungs- und Kapitalerhöhungsrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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