ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung
Freundlicher Start in den Mai
- Dax startet im Mai freundlich mit +0,27 Prozent
- Thyssenkrupp verkauft Stahlsparte nicht an Jindal
- Trumpzölle belasten BMW Mercedes und Volkswagen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem langen Wochenende und dem starken Donnerstag ist der Dax am Montag freundlich in den Monat Mai gestartet. Der deutsche Leitindex verbuchte im frühen Handel ein Plus von 0,27 Prozent auf 24.357 Punkte.
Am vergangenen Donnerstag hatte sich mit einer enormen Trendwende im Tagesverlauf das Chartbild klar aufgehellt. Nach einem Start am Tagestief von 23.715 Punkten hatte sich der Dax um fast zweieinhalb Prozent erholt und am Tageshoch geschlossen.
Für den MDax mit den mittelgroßen Werten ging es am Montag um 0,64 Prozent auf 30.784 Zähler aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,1 Prozent nach.
Hinsichtlich des Nahost-Kriegs bleiben Anleger auf der Hut, blicken auf die Ölpreise und hoffen auf eine Öffnung der Straße von Hormus. Die Situation habe sich über das Wochenende nicht wesentlich verbessert, aber auch nicht wesentlich verschlechtert", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Die Nachrichtenlage bleibe undurchsichtig.
Neue Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump auf Fahrzeuge aus der EU belasteten im Dax BMW , Mercedes-Benz und Volkswagen . Die Abschläge beliefen sich auf bis zu 1,6 Prozent.
Trump-Drohungen seien in der Vergangenheit allerdings teilweise Verhandlungsmasse gewesen oder angepasst worden, kommentierte Marktanalyst Jens Klatt vom Broker XTB. Und auch jetzt seien rasche bilaterale Gespräche zwischen den USA und der EU mit deutschen Herstellern sehr wahrscheinlich.
Halbleiterwerte wie Aixtron und Infineon kletterten weiter nach oben und folgten der Tech-Rally in den USA und Asien. Selbst Siltronic stiegen ungeachtet einer Abstufung durch Oddo BHF.
Rheinmetall erholten sich mit plus 2,8 Prozent und profitierten von einer Hochstufung durch Santander.
Thyssenkrupp will seine Stahlsparte nicht mehr an den indischen Konkurrenten Jindal verkaufen. Mittelfristig will sich Thyssenkrupp aber weiter vom Stahlgeschäft trennen. Vorbörslich deutlich im Minus, gewannen Thyssenkrupp zuletzt gut 1 Prozent.
Die Aktien der Parfümeriekette Douglas rutschten nach Quartalszahlen und einer Prognosesenkung um 4,3 Prozent ab./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 76,88 auf Tradegate (04. Mai 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 64,11 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.122,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +46,64 %/+58,80 % bedeutet.
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Also mal ganz ehrlich - ich bin kein Ak-FAN - in keinster Weise - aber ein Bild, dass Du heute Abend postest mit 20 verschiedenen Linien und daran dann klar (im Nachhinein!!) abliest, dass es hoch gehen müsste - Respekt oder einfach nur Unsinn ? - Frage nur, warum hast das nicht um 9:45 mal kundgetan, würde solche Bilder glaubhafter machen - im Nachhinein zeichne ich da auch alles und begründe jede !! Richtung ? Ist doch also genauso Unsinn oder Sinn (nehme sich jeder, was er mag) , wie die wilden AK-Einstiege ...
Gestern Abend:
Jetzt müsste es aber auch wirklich jeder verstanden haben ... Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Einige finden immer wieder jemand anderen den sie durch den Kao ziehen können , deshalb ist es besser man hält sich vom Forum fern und macht seine Geschäfte ganz für sich alleine . Auf einen Austausch mit solchen missgünstigen und neidischen Personen lege ich jedenfalls keinen Wert .