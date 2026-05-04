ARI Motors: Fokus auf autonomes Fahren & E-Kleinwagen unter 10.000 €
Mit mutigem Kurswechsel, neuen E-Kleinwagen und dem Einstieg ins autonome Fahren stellt ARI Motors 2025 die Weichen für profitables Wachstum trotz rückläufiger Umsätze.
Foto: ARI Motors GmbH
- ARI Motors hat 2025 eine strategische Neuausrichtung eingeleitet; trotz rückläufiger Umsätze wurde ein positives Ergebnis erzielt und Grundlagen für zukünftiges Wachstum geschaffen.
- Kernstrategie: Ausbau des Angebots preisgünstiger E-Kleinwagen mit geplanter Positionierung eines Einstiegsmodells unter 10.000 EUR zur Erschließung preissensitiver, urbaner Kundengruppen.
- Einstieg ins autonome Fahren: Aufbau eines neuen Geschäftsfelds für autonome Lieferfahrzeuge und Gründung der ARVIA SE; Fertigstellung erster Prototypen und Aufnahme der operativen Tätigkeit für 2026 geplant.
- Finanzierung und Börsengang: Geplanter Börsengang der ARVIA SE am schwedischen Kapitalmarkt mit einer Kapitalmaßnahme von rund 2 Mio. EUR; zudem sollen ARI-Aktionäre durch Gratisaktien an ARVIA beteiligt werden.
- Nachfrageeffekte: Bei stark gestiegenen Energiepreisen verzeichnete ARI kurzfristig deutliche Zunahmen bei Online-Fahrzeugkonfigurationen, was als Indikator für Nachfrage nach kosteneffizienter Elektromobilität gesehen wird.
- Operative Maßnahmen: Einführung des weiterentwickelten Modells ARI 458 PRO und Etablierung flexiblerer Finanzierungsstrukturen zur Vorfinanzierung von Fahrzeugen zur Verbesserung der Auftragsabwicklung und Absatzdynamik.
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