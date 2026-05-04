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    Makenita erwirbt das 23.517 Acres große „Serpentinization Iron-Magnetite Project“ in Saskatchewan

    Makenita erwirbt das 23.517 Acres große „Serpentinization Iron-Magnetite Project“ in Saskatchewan
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    4. Mai 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (das „Unternehmen“ oder „Makenita“) (KENY: CSE) (A40X6P: WKN) (KENYF: OTCID) freut sich bekannt zu geben, das sogenannte „Serpentinization Iron-Magnetite Project“ in Saskatchewan erworben zu haben. Dieses Projekt setzt sich aus einer durchgehenden Konzessionsfläche von 23.517 Acres in Saskatchewan zusammen, die unmittelbar an die Konzession der Firma Max Power Corp. angrenzt. Das Projekt hat beste Aussichten auf Eisen- und Magnetitvorkommen.

     

    Jason Gigliotti, President von Makenita Resources Inc., erklärt: „Dieses Projekt erstreckt sich über ein riesiges Gebiet, von dem bekannt ist, dass hier gute Chancen auf Eisen- und Magnetitvorkommen bestehen. In Gebieten mit großen Eisenerzformationen, die reich an Mineralien wie Magnetit sind, kann man unter bestimmten Rahmenbedingungen diese Eisenformationen stimulieren, um natürlich vorkommenden Wasserstoff zu erzeugen. Das Projektgelände grenzt unmittelbar an das Konzessionsgebiet der Firma Max Power Corp. (Maxx). Bei etwas mehr als 30 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien hätte jeder Erfolg vor Ort angesichts des geringen Streubesitzes erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen. Die Unternehmensführung rechnet im weiteren Jahresverlauf mit zahlreichen Aktivitäten im Bereich mehrerer Projekte und ist im Hinblick auf die kurz- und mittelfristigen Aussichten für Makenita sehr optimistisch gestimmt.“

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo, einem Direktor des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

     

    Über Makenita Resources Inc.

     

    Makenita verfügt derzeit über mehrere Projekte in Kanada. Das Wolframprojekt Sisson West umfasst ca. 9.845 zusammenhängende Acres mit Potenzial für die Auffindung von Wolframvorkommen, befindet sich in New Brunswick und grenzt direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. (NCF) sowie an das 23.517 Acres große „Serpentinization Iron-Magnetite Project“ in Saskatchewan, das an Max Power Corp. grenzt. Makenita verfügt außerdem über das rund 9.000 Acres große Seltenerdmetallprojekt NTX in Quebec, das höffig für Seltenerdmetalle ist. Schließlich besitzt Makenita das 5.542 Acres große Konzessionsgebiet Hector in der Nähe der Stadt Cobalt in Ontario, das höffig für Kobalt, Silber und Diamanten ist. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

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    Makenita erwirbt das 23.517 Acres große „Serpentinization Iron-Magnetite Project“ in Saskatchewan 4. Mai 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (das „Unternehmen“ oder „Makenita“) (KENY: CSE) (A40X6P: WKN) (KENYF: OTCID) freut sich bekannt zu geben, das sogenannte „Serpentinization Iron-Magnetite Project“ in Saskatchewan erworben zu haben. …
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