Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 04.05. - TecDAX stark +1,26 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.357,84 PKT und gewinnt bisher +0,25 %.
Top-Werte: Rheinmetall +3,20 %, SAP +2,91 %, Siemens Energy +1,81 %
Flop-Werte: Continental -4,42 %, RWE -2,86 %, adidas -1,74 %
Der MDAX steht bei 30.834,08 PKT und gewinnt bisher +1,17 %.
Top-Werte: Lanxess +4,82 %, Wacker Chemie +3,50 %, ThyssenKrupp +3,32 %
Flop-Werte: Knorr-Bremse -2,60 %, Talanx -1,30 %, Porsche AG -1,22 %
Der TecDAX steht bei 3.740,10 PKT und gewinnt bisher +1,26 %.
Top-Werte: TeamViewer +5,55 %, Evotec +5,40 %, Jenoptik +3,04 %
Flop-Werte: ATOSS Software -2,45 %, Deutsche Telekom -1,18 %, Qiagen -1,11 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:38) bei 5.866,90 PKT und fällt um -0,28 %.
Top-Werte: Rheinmetall +3,20 %, SAP +2,91 %, Adyen Parts Sociales +2,32 %
Flop-Werte: DANONE -3,08 %, Air Liquide -1,83 %, adidas -1,74 %
Der ATX bewegt sich bei 5.844,65 PKT und steigt um +0,51 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,98 %, STRABAG +2,13 %, Lenzing +1,72 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -0,76 %, EVN -0,69 %, Verbund Akt.(A) -0,66 %
Der SMI bewegt sich bei 13.139,67 PKT und fällt um -0,25 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +2,33 %, Logitech International +1,83 %, ABB +0,72 %
Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,51 %, Swisscom -1,00 %, Novartis -0,54 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.098,95 PKT und fällt um -0,37 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +2,66 %, STMicroelectronics +2,39 %, Stellantis +1,99 %
Flop-Werte: DANONE -3,08 %, Air Liquide -1,83 %, EssilorLuxottica -1,68 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:29:26) bei 3.072,22 PKT und steigt um +0,42 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +0,89 %, ABB +0,72 %, Nordea Bank Abp +0,45 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -1,90 %, Essity Registered (B) -1,49 %, Volvo Registered (B) -1,15 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.470,00 PKT und steigt um +0,37 %.
Top-Werte: Viohalco +3,01 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,77 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,42 %
Flop-Werte: Jumbo -2,41 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,94 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,68 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.