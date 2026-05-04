Börsenstart Europa - 04.05. - TecDAX stark +1,26 %

Der MDAX steht bei 30.834,08 PKT und gewinnt bisher +1,17 %. Top-Werte: Lanxess +4,82 %, Wacker Chemie +3,50 %, ThyssenKrupp +3,32 % Flop-Werte: Knorr-Bremse -2,60 %, Talanx -1,30 %, Porsche AG -1,22 %

Der DAX steht bei 24.357,84 PKT und gewinnt bisher +0,25 %. Top-Werte: Rheinmetall +3,20 %, SAP +2,91 %, Siemens Energy +1,81 % Flop-Werte: Continental -4,42 %, RWE -2,86 %, adidas -1,74 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 3.740,10 PKT und gewinnt bisher +1,26 %.

Top-Werte: TeamViewer +5,55 %, Evotec +5,40 %, Jenoptik +3,04 %

Flop-Werte: ATOSS Software -2,45 %, Deutsche Telekom -1,18 %, Qiagen -1,11 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:38) bei 5.866,90 PKT und fällt um -0,28 %.

Top-Werte: Rheinmetall +3,20 %, SAP +2,91 %, Adyen Parts Sociales +2,32 %

Flop-Werte: DANONE -3,08 %, Air Liquide -1,83 %, adidas -1,74 %

Der ATX bewegt sich bei 5.844,65 PKT und steigt um +0,51 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,98 %, STRABAG +2,13 %, Lenzing +1,72 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -0,76 %, EVN -0,69 %, Verbund Akt.(A) -0,66 %

Der SMI bewegt sich bei 13.139,67 PKT und fällt um -0,25 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +2,33 %, Logitech International +1,83 %, ABB +0,72 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,51 %, Swisscom -1,00 %, Novartis -0,54 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.098,95 PKT und fällt um -0,37 %.

Top-Werte: ArcelorMittal +2,66 %, STMicroelectronics +2,39 %, Stellantis +1,99 %

Flop-Werte: DANONE -3,08 %, Air Liquide -1,83 %, EssilorLuxottica -1,68 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:29:26) bei 3.072,22 PKT und steigt um +0,42 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +0,89 %, ABB +0,72 %, Nordea Bank Abp +0,45 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -1,90 %, Essity Registered (B) -1,49 %, Volvo Registered (B) -1,15 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.470,00 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: Viohalco +3,01 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,77 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,42 %

Flop-Werte: Jumbo -2,41 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,94 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,68 %