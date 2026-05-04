Wohl unvollständige Weitergabe von Tankrabatt
Miersch kritisiert Ölkonzerne
- Miersch kritisiert Weitergabe des Tankrabatts
- Preise an Zapfsäulen nicht ausreichend gesenkt
- Bund prüft Kartellbefugnisse und mögliche Bußgelder
BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch reagiert ungehalten auf Berichte, wonach der Tankrabatt von den Mineralölkonzernen nicht komplett an die Verbraucher weitergegeben wird. "Das kann man sich nicht gefallen lassen", sagte Miersch in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv. Die Preise an den Zapfsäulen seien zwar gesunken, aber nicht in dem Maße, wie sie hätten sinken sollen. Das müsse man mit dem Bundeswirtschaftsministerium nun auswerten.
Eventuell müsse bei den Maßnahmen auch nachgeschärft werden, sagte Miersch. Zu fragen sei, ob die Befugnisse des Bundeskartellamtes ausreichend seien. Auch gebe es Verstöße gegen die Regel, dass Tankstellen die Preise nur noch einmal täglich - nämlich um 12.00 Uhr - anheben dürfen. Hier gebe es die Möglichkeit für hohe Bußgelder. Er erwarte von den Behörden, dass sie die auch verhängen, sagte Miersch.
Seit dem 1. Mai gilt für zwei Monate eine Steuersenkung von 16,7 Cent je Liter. Der Autofahrerclub ADAC monierte aber am Wochenende, der Rabatt werde nicht vollständig an die Tankstellen weitergegeben./shy/DP/nas
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